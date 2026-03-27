«Укрпошта» пішла проти Нацбанку і пропонує зустрітися у суді

Компанія «Укрпошта» сплатила штраф Нацбанку, але оскаржуватиме його у суді

«Укрпошта» перерахувала до державного бюджету 17,4 млн грн штрафу, накладеного Національним банком України за порушення у сфері фінансового моніторингу. Попри виконання вимоги, поштовий оператор офіційно заявив про незгоду з рішенням регулятора та готує судовий позов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрпошту».

У повідомленні компанії йдеться, що штраф, який був покладений 17 березня 2026 року, вже сплачено. Але з діями Національного банку України компанія не погоджується.

«Укрпошта» категорично не погоджується з підставами його застосування та оскаржуватиме відповідне рішення регулятора в судовому порядку», – йдеться в заяві компанії.

Компанія зазначає, що Нацбанк наклав штраф за невиконання незаконної вимоги, оскільки вона передбачала надання інформації та документів, які не стосуються сфери діяльності НБУ та належать до компетенції акціонера «Укрпошти» – Міністерства розвитку громад та територій України.

«Укрпошта» розцінює вимоги Національного банку як втручання в незалежну діяльність органів корпоративного управління, зокрема наглядових рад, та як спробу підмінити корпоративне управління регуляторним тиском», – заявили у компанії.

Також там вважають, що такий підхід є неприйнятним і свідчить про небезпечне розширення регуляторного мандата у сферу корпоративного управління.

Суть конфлікту

Національний банк оштрафував «Укрпошту» у 255 тис. грн. Штрафні санкції застосовані у зв’язку з неподанням регулятору необхідної інформації та документів.

За результатами планової перевірки Нацбанк виявив низку порушень у діяльності «Укрпошти» як надавача фінансових послуг.

Основні зауваження стосувалися:

Неналежної ідентифікації та верифікації клієнтів.

Порушень у звітності щодо фінансових операцій, які підлягають моніторингу.

Недостатнього контролю за проведенням платежів у віддалених відділеннях.

«Главком» писав, що факт недотримання правил було встановлено комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків під час здійснення безвиїзного нагляду. Рішення про накладення штрафу було офіційно ухвалене 16 березня 2026 року. Тепер компанія зобов’язана сплатити суму штрафу до державного бюджету протягом п’яти робочих днів із моменту отримання відповідного рішення.

Раніше Національний банк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн. Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Зазначається, що банк неналежно виконував обов’язки застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід, а також погано перевіряв клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім штрафів, Банку Восток винесено два письмові застереження.