Нацбанк поставив під сумнів компетентність гендиректора «Укрпошти»

НБУ стверджує, що в «Укрпошті» тривалий час не було наглядової ради й панував неналежний розподіл повноважень

Національний банк України поставив під сумнів професійну компетентність керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф. Як інформує «Главком», про це йдеться в заяві Нацбанку.

Днями в «Укрпошті» стверджували про «спробу встановити контроль» над незалежною наглядовою радою компанії після того, як НБУ оштрафував її на 255 тисяч гривень за неподання у встановлені терміни певних документів, про які запитував Нацбанк.

У Національному банку це назвали «спробами керівника компанії дискредитувати дії банку та ввести в оману громадськість». У НБУ заявили, що через свої масштаби та специфіку діяльності «Укрпошта» є важливою частиною платіжної інфраструктури, тому неналежне управління компанією з локальної проблеми перетворюється на «системний ризик для держави».

Там підкреслили, що, окрім штрафу в березні 2026 року, Нацбанк накладав покарання в березні 2024 року розміром 17 387 053 гривні за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

До того ж у серпні та грудні 2025 року Національний банк висував письмові застереження компанії за порушення законодавства й неефективне управління.

«Система корпоративного управління, побудована в АТ «Укрпошта», не відповідає нормативним вимогам Національного банку та кращій міжнародній практиці», – ідеться в повідомленні НБУ.

В установі стверджують, що в «Укрпошті» тривалий час не було наглядової ради й панував неналежний розподіл повноважень, тому гендиректор компанії Ігор Смілянський фактично одноосібно керував «Укрпоштою». Через це в роботі компанії з’явилися комплексні проблеми.

«Системний характер порушень протягом 2024-2026 років, попри попередні заходи впливу, ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника – генерального директора Ігоря Смілянського», – заявили в Нацбанку.

Там також наголосили, що будь-який претендент на отримання банківської ліцензії має демонструвати бездоганну репутацію, ефективно керувати компанією та дотримуватися вимог регулятора, а ігнорування цих стандартів є неприйнятним.

«Укрпошта», кажуть у НБУ, не надавала документів на отримання банківської ліцензії, хоча й заявляла про наміри. У Нацбанку вважають «критично необхідним» формування наглядової ради «Укрпошти» найближчим часом.

Суть конфлікту

Національний банк оштрафував «Укрпошту» у 255 тис. грн. Штрафні санкції застосовані у зв’язку з неподанням регулятору необхідної інформації та документів.

За результатами планової перевірки Нацбанк виявив низку порушень у діяльності «Укрпошти» як надавача фінансових послуг.

Основні зауваження стосувалися:

Неналежної ідентифікації та верифікації клієнтів.

Порушень у звітності щодо фінансових операцій, які підлягають моніторингу.

Недостатнього контролю за проведенням платежів у віддалених відділеннях.

«Главком» писав, що факт недотримання правил було встановлено комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків під час здійснення безвиїзного нагляду. Рішення про накладення штрафу було офіційно ухвалене 16 березня 2026 року. Тепер компанія зобов’язана сплатити суму штрафу до державного бюджету протягом п’яти робочих днів із моменту отримання відповідного рішення.

Раніше Національний банк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн. Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Зазначається, що банк неналежно виконував обов’язки застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід, а також погано перевіряв клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім штрафів, Банку Восток винесено два письмові застереження.