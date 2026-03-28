Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нацбанк поставив під сумнів компетентність гендиректора «Укрпошти»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
НБУ вважає, що Ігор Смілянський неналежно керує «Укрпоштою»
фото з відкритих джерел

НБУ стверджує, що в «Укрпошті» тривалий час не було наглядової ради й панував неналежний розподіл повноважень

Національний банк України поставив під сумнів професійну компетентність керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф. Як інформує «Главком», про це йдеться в заяві Нацбанку.

Днями в «Укрпошті» стверджували про «спробу встановити контроль» над незалежною наглядовою радою компанії після того, як НБУ оштрафував її на 255 тисяч гривень за неподання у встановлені терміни певних документів, про які запитував Нацбанк.

У Національному банку це назвали «спробами керівника компанії дискредитувати дії банку та ввести в оману громадськість». У НБУ заявили, що через свої масштаби та специфіку діяльності «Укрпошта» є важливою частиною платіжної інфраструктури, тому неналежне управління компанією з локальної проблеми перетворюється на «системний ризик для держави».

Там підкреслили, що, окрім штрафу в березні 2026 року, Нацбанк накладав покарання в березні 2024 року розміром 17 387 053 гривні за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

До того ж у серпні та грудні 2025 року Національний банк висував письмові застереження компанії за порушення законодавства й неефективне управління.

«Система корпоративного управління, побудована в АТ «Укрпошта», не відповідає нормативним вимогам Національного банку та кращій міжнародній практиці», – ідеться в повідомленні НБУ.

В установі стверджують, що в «Укрпошті» тривалий час не було наглядової ради й панував неналежний розподіл повноважень, тому гендиректор компанії Ігор Смілянський фактично одноосібно керував «Укрпоштою». Через це в роботі компанії з’явилися комплексні проблеми.

«Системний характер порушень протягом 2024-2026 років, попри попередні заходи впливу, ставить під сумнів якість корпоративного управління в компанії та професійну компетентність її керівника – генерального директора Ігоря Смілянського», – заявили в Нацбанку.

Там також наголосили, що будь-який претендент на отримання банківської ліцензії має демонструвати бездоганну репутацію, ефективно керувати компанією та дотримуватися вимог регулятора, а ігнорування цих стандартів є неприйнятним.

«Укрпошта», кажуть у НБУ, не надавала документів на отримання банківської ліцензії, хоча й заявляла про наміри. У Нацбанку вважають «критично необхідним» формування наглядової ради «Укрпошти» найближчим часом.

Суть конфлікту

Національний банк оштрафував «Укрпошту» у 255 тис. грн. Штрафні санкції застосовані у зв’язку з неподанням регулятору необхідної інформації та документів. 

За результатами планової перевірки Нацбанк виявив низку порушень у діяльності «Укрпошти» як надавача фінансових послуг.

Основні зауваження стосувалися:

  • Неналежної ідентифікації та верифікації клієнтів.
  • Порушень у звітності щодо фінансових операцій, які підлягають моніторингу.
  • Недостатнього контролю за проведенням платежів у віддалених відділеннях.

«Главком» писав, що факт недотримання правил було встановлено комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків під час здійснення безвиїзного нагляду. Рішення про накладення штрафу було офіційно ухвалене 16 березня 2026 року. Тепер компанія зобов’язана сплатити суму штрафу до державного бюджету протягом п’яти робочих днів із моменту отримання відповідного рішення.

Раніше Національний банк оштрафував Банк Восток на 16 млн грн. Нацбанк застосував заходи впливу у вигляді штрафів за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Зазначається, що банк неналежно виконував обов’язки застосовувати у своїй діяльності ризикоорієнтований підхід, а також погано перевіряв клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим. Крім штрафів, Банку Восток винесено два письмові застереження.

Читайте також:

Теги: Національний банк санкції штраф Укрпошта Ігор Смілянський Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua