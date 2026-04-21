Не з'явився до ТЦК за повісткою і виграв суд: що стало вирішальним у справі

Чоловік довів, що перебував на лікуванні та повідомив ТЦК вчасно

У Вінницькому міському суді скасували штраф чоловіку, якого притягнули до відповідальності за неявку до територіального центру комплектування. Про це пише «Судово-юридична газета», передає «Главком».

Згідно з матеріалами справи, чоловіка звинуватили у порушенні ч. 3 ст. 210 КУпАП через те, що він не з’явився за повісткою 8 вересня 2025 року.

Однак у суді він пояснив, що в цей період перебував на лікарняному з 8 по 15 вересня, а згодом проходив додаткове обстеження до 22 вересня. Усі підтверджувальні документи він надав до ТЦК.

Суд встановив, що чоловік виконав вимоги закону та вчасно повідомив про поважні причини неявки. Водночас доказів того, що він вчинив адміністративне правопорушення, надано не було.

Ключовим у справі стало те, що для притягнення до відповідальності необхідна наявність складу правопорушення та вини особи, які мають бути підтверджені доказами.

У результаті суд дійшов висновку, що таких доказів немає, і скасував штраф.

До слова, Лисянський районний суд Черкаської області виніс вирок місцевому мешканцеві, який відмовився від мобілізації, мотивуючи це незавершеним судовим процесом за іншою справою та доглядом за літнім батьком. Попри аргументи захисту чоловік отримав реальний термін ув’язнення. 

