СБУ затримала представників ТЦК в Одесі: подробиці

Йдеться про дев’ятьох осіб, яких підозрюють у вимаганні $50 тис., офіційні деталі поки не розкривають

В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Інформацію підтвердили в обласному ТЦК. Про це повідомляє «Главком».

За офіційними даними, керівництво Одеського обласного ТЦК та СП заявило про повну взаємодію з правоохоронними органами для встановлення обставин інциденту.

«Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими», – зазначили у відомстві.

У центрі комплектування також закликали утримуватися від поширення неперевіреної інформації та передчасних висновків.

За попередніми даними, затримані могли вимагати хабар у розмірі $50 тис. Відомо, що загиблих і поранених унаслідок інциденту немає.

Водночас причини та обставини затримання офіційно не розголошуються. У пресслужбі ТЦК уточнили, що керівництво установи взаємодіє з правоохоронцями для з’ясування всіх деталей.

Після інциденту у Збройних силах України розпочали службове розслідування. Рішенням Головнокомандувача ЗСУ начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також керівника Пересипського районного ТЦК усунули від виконання службових обов’язків.

Крім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку доручили провести окреме службове розслідування.

У ЗСУ наголосили, що будь-які порушення законодавства, перевищення повноважень або інші протиправні дії є неприпустимими та мають отримати належну правову оцінку. Правоохоронним органам надається повне сприяння у проведенні перевірок.

Раніше «Главком» писав, що Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох патрульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.