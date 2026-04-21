СБУ затримала представників ТЦК в Одесі: подробиці

Єгор Голівець
Затримання в Одесі
фото з відкртих джерел

Йдеться про дев’ятьох осіб, яких підозрюють у вимаганні $50 тис., офіційні деталі поки не розкривають

В Одесі правоохоронці затримали військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Інформацію підтвердили в обласному ТЦК. Про це повідомляє «Главком».

За офіційними даними, керівництво Одеського обласного ТЦК та СП заявило про повну взаємодію з правоохоронними органами для встановлення обставин інциденту.

«Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні. Будь-які порушення закону в лавах Збройних Сил України є неприпустимими», – зазначили у відомстві.

У центрі комплектування також закликали утримуватися від поширення неперевіреної інформації та передчасних висновків.

За попередніми даними, затримані могли вимагати хабар у розмірі $50 тис. Відомо, що загиблих і поранених унаслідок інциденту немає.

Водночас причини та обставини затримання офіційно не розголошуються. У пресслужбі ТЦК уточнили, що керівництво установи взаємодіє з правоохоронцями для з’ясування всіх деталей.

Після інциденту у Збройних силах України розпочали службове розслідування. Рішенням Головнокомандувача ЗСУ начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також керівника Пересипського районного ТЦК усунули від виконання службових обов’язків.

Крім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку доручили провести окреме службове розслідування.

У ЗСУ наголосили, що будь-які порушення законодавства, перевищення повноважень або інші протиправні дії є неприпустимими та мають отримати належну правову оцінку. Правоохоронним органам надається повне сприяння у проведенні перевірок.

Раніше «Главком» писав, що Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох патрульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

