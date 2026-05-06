У Києві на Дніпровській набережній водолази дістали тіло потопельника

У Дарницькому районі столиці рятувальники підняли з води тіло чоловіка. Обставини його загибелі з’ясовуватимуть правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Повідомлення про ймовірне утоплення поблизу Дніпровської набережної надійшло до рятувальників увечері 5 травня.

Під час проведення водолазно-пошукових робіт тіло загиблого було виявлено на глибині чотирьох метрів, на відстані близько 50 метрів від берега.

За допомогою катера рятувальники доправили чоловіка до берега та передали слідчо-оперативній групі. Наразі поліція встановлює особу загиблого та причини трагедії.

Нагадаємо, у квітні в Білоцерківському районі Київської області сталася надзвичайна подія на воді, що призвела до смерті 21-річної дівчини. Рятувальники за допомогою спецзасобів вилучили тіло загиблої з водойми та передали його правоохоронцям для встановлення обставин трагедії.

Також 13 квітня у місті Березань Броварського району рятувальники вилучили з водойми тіло загиблої жінки. Трагедія сталася у водоймі на вулиці Торф’яній.