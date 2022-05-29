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    Новини

    У Києві вітер «декомунізував» меморіальні дошки (фото)

    Пора подбати, щоб згадок про радянську пропаганду не лишилося в наших містах - У Києві вітер «декомунізував» меморіальні дошки (фото)

    Пора подбати, щоб згадок про радянську пропаганду не лишилося в наших містах

    фото: Олег Слабоспицький/ Facebook

    На день столиці навіть погода подбала, щоб причепурити вулиці

    На день Києва, 29 травня, «вітер декомунізації та дерусифікації зробив подарунок столиці та зніс меморіальні дошки». Про це повідомив громадський активіст Олег Слабоспицький у Facebook.

    Ідеться про такі дошки:

    • Миколі Шпаку (дві дошки) – радянському поету-пропагандисту (твір «Наркому рапорт» та ін.), у 1933-40 рр. писав твори на тему героїзації комсомольської праці, писав у газети «Молодий більшовик», «Червоне Запоріжжя». З 1941 р. член Комуністичної партії.
    • Кіндрату Рилєєву – російський поет і декабрист.
    • Академіку Борису Грекову – російський історик, відстоював радянську версію історії Київської Русі, опонент Михайла Грушевського.

    «А ще бонусом абсурдну дошку послідовникам Христа у Радянському районі, якого не існує у Києві вже 21 рік», – написав активіст.

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    Пора подбати, щоб згадок про радянську пропаганду не лишилося в наших містах. фото: Олег Слабоспицький/ Facebook
    Пора подбати, щоб згадок про радянську пропаганду не лишилося в наших містах. фото: Олег Слабоспицький/ Facebook
    Пора подбати, щоб згадок про радянську пропаганду не лишилося в наших містах. фото: Олег Слабоспицький/ Facebook

    Нагадаємо, українське законодавство декомунізували: що зміниться.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти Київ декомунізація війна партії Україна Facebook вітер окупація #stoprussia
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    У Києві вітер «декомунізував» меморіальні дошки (фото)