Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака залишила без газу будинки у п'яти районах Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака залишила без газу будинки у п'яти районах Києва
Будинок, пошкоджений внаслідок обстрілу на столичній Оболоні 14 листопада 2025 року
фото: glavcom.ua

Під час обстрілів була пошкоджена низка газифікованих будинків у п'яти районах cтолиці

Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт акціонерного товариства «Київгаз» усувають наслідки сьогоднішньої атаки на Київ, зокрема пошкодження, що стались через падіння уламків, влучань ворожих безпілотників і пошкодження вибуховими хвилями. Про це повідомляє «Главком» із поиланнчм на КМДА.

За інформацією «Київгазу», під час обстрілів була пошкоджена низка газифікованих будинків у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Солом’янському районах.

«Відповідно до вимог безпеки розподіл газу до 10 газифікованих багатоквартирних будинків тимчасово припинили. Усі міські служби працюють у режимі посиленого навантаження», – йдеться у повідомленні. 

За оновленням інформації про будинки, у яких призупинено постачання газу, можна стежити у Telegram-каналі товариства.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Резніковича, Ткаченко та Кашліков «осквернили могили тих, хто працював у театрі та пам'ять сотень тисяч киян»
Режисер Резнікович із Москви наслав прокльони на людей, які українізували театр Лесі Українки
15 жовтня, 19:56
Після нападу зловмисник намагався втекти, але впав і зламав ногу
П’яний молодик поранив чоловіка через відмову пригостити сигаретою, а тікаючи – зламав ногу
15 жовтня, 08:59
Ворожі обстріли пошкодили важливий енергооб'єкт у Корюківському районі
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено важливий енергооб'єкт
27 жовтня, 22:48
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
26 жовтня, 03:08
Окупанти атакували Чернігівщину
Росія вдарила по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині
1 листопада, 03:58
Унаслідок атаки частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки
Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: поранено вісьмох людей
6 листопада, 08:03
Сер Річард Найтон не підтвердив безпосередню причетність Росії до вторгнень, але зазначив, що «ймовірно», що вони були санкціоновані Москвою
Британські військові допоможуть захистити Бельгію від вторгнень дронів – ВВС
9 листопада, 13:14
Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події
Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля
5 листопада, 11:39
Ці унікальні освітлювальні прилади були створені спеціально для проєкту головного архітектора нових корпусів КПІ Володимира Лиховодова
З корпусу КПІ викинуто автентичні «люстри-молекули»: у чому їхня унікальність
10 листопада, 12:56

Новини

Нічна атака залишила без газу будинки у п'яти районах Києва
Нічна атака залишила без газу будинки у п'яти районах Києва
Росіяни вчетверте пошкодили житловий комплекс на Глибочицькій: хронологія
Росіяни вчетверте пошкодили житловий комплекс на Глибочицькій: хронологія
Пропонував стати нардепом за $160 тис. У Києві затримано очільника ліквідованої політсили
Пропонував стати нардепом за $160 тис. У Києві затримано очільника ліквідованої політсили
Російські дрони атакували дитячу залізницю у столиці (фото)
Російські дрони атакували дитячу залізницю у столиці (фото)
Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)
Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце
Жінка втратила близьку людину після обстрілу. Кадри з Києва, які розривають серце

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua