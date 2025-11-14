Нічна атака залишила без газу будинки у п'яти районах Києва
Під час обстрілів була пошкоджена низка газифікованих будинків у п'яти районах cтолиці
Фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт акціонерного товариства «Київгаз» усувають наслідки сьогоднішньої атаки на Київ, зокрема пошкодження, що стались через падіння уламків, влучань ворожих безпілотників і пошкодження вибуховими хвилями. Про це повідомляє «Главком» із поиланнчм на КМДА.
За інформацією «Київгазу», під час обстрілів була пошкоджена низка газифікованих будинків у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Солом’янському районах.
«Відповідно до вимог безпеки розподіл газу до 10 газифікованих багатоквартирних будинків тимчасово припинили. Усі міські служби працюють у режимі посиленого навантаження», – йдеться у повідомленні.
За оновленням інформації про будинки, у яких призупинено постачання газу, можна стежити у Telegram-каналі товариства.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.
У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.
