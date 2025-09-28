Головна Київ Новини
Від удару РФ по Києву загинула 12-річна дівчинка: що про неї відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Від удару РФ по Києву загинула 12-річна дівчинка: що про неї відомо
Квіти та іграшки, як принесли однокласники загиблої дівчинки
фото: hromadske.ua

Однокласники загиблої дівчинки приносять під її дім свічки, квіти та іграшки

Внаслідок нічної атаки у росіян по Києву 28 вересня загинули щонайменше четверо людей. Серед них – 12-річна Олександра. Як інформує «Главком», про це повідомляє hromadske.

Дівчинка загинула у пошкодженій п’ятиповерхівці в Солом’янському районі. Дитина була вдома вдвох із мамою, а тато приїхав вже після атаки. Мама загиблої дівчинки наразі перебуває в лікарні. Вона зазнала складних ушкоджень. За словами сусідів, її стан важкий.

Однокласники загиблої дівчинки приносять під її дім свічки, квіти та іграшки.

«Просто в їхню квартиру прилетіло. Така дитинка в них весела – вона дуже спортом, англійською займалася. Така активна. І в Канаді вона була. Були за кордоном, приїхали в школу. Дуже чудове дитя. Це просто шок», – розповіла журналістам «Радіо. Свобода» сусідка Людмила.

Від удару РФ по Києву загинула 12-річна дівчинка: що про неї відомо фото 1

«28 вересня 2025 року внаслідок ворожої нічної атаки на м. Київ трагічно загинула учениця 7-Б класу Поліщук Олександра. Висловлюємо щирі співчуття батькам та родині Олександри», – сказано в повідомленні спеціалізованої школи №159, в якій навчалася дівчинка.

У Київській області постраждала 31 людина, в тім числі троє дітей, повідомили у ДСНС. Найбільше – 19 – у Петропалівській Борщагівці.

Нагадаємо, 28 вересня Київська область, як і столиця, зазнала масованої російської атаки. Державна служба України з надзвичайних ситуацій Київщини показала значні руйнування, пожежі та розповіла про постраждалих у кількох районах області. 

Також капелан-волонтер Марк Сергеєв поділився власним свідченням наслідків російської атаки на Київську область, зокрема, на Борщагівку, де його родина дивом уціліла під час влучання. Марк Сергієв розповів, що його діти спали на третьому поверсі, під самим дахом. Влучання сталося саме по тій частині, де спав його старший син.

