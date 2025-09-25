Головна Світ Соціум
Чотири аеропорти в Данії зафіксували невідомі дрони

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Аеропорт Ольдебургу зафіксував невідомі дрони
фото: aal.dk

Низка аеропортів Данії повідомляють про невідомі безпілотники над своєю територією 

Аеропорт міста Ольборг на півночі Данії в середу ввечері призупинив польоти після того, як у повітряному просторі було помічено невідомі дрони. Ще три невеликі аеропорти на півдні країни – у містах Есб'єрг, Сеннерборг і Войєнс – також повідомили про появу дронів, але продовжили роботу. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

«О 21:44 поліція Північної Ютландії отримала повідомлення про кілька невідомих дронів у повітряному просторі над аеропортом Ольборга. Велика кількість співробітників поліції присутня в цьому районі і уважно стежить за ситуацією», – йшлося у повідомленні поліцейських у соцмережі X.

Поліція повідомила журналістам, що було помічено більше одного дрона, при цьому влада не змогла уточнити, скільки саме безпілотників було над аеропортом, повідомляють кореспонденти BBC.

«Ми поки не можемо прокоментувати мету польотів дронів у цьому районі, а також не можемо сказати нічого про те, хто стоїть за цим», – сказав головний інспектор місцевої поліції Єспер Бойгаард Мадсен.

За даними сервісу Flightradar24, останній борт приземлився в Ольборзі о 21:17 за місцевим часом у середу, останній зліт був зафіксований о 21:19. Три авіакомпанії SAS, Norwegian і KLM, що прибувають рейси, були перенаправлені в інші аеропорти, три рейси були скасовані.

Flightradar24 також повідомив з посиланням на Європейську організацію з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol), що обмеження діятимуть до 4-ї ранку UTC (збігається з часом за Грінвічем) «через активність дронів поблизу аеропорту».

Нагадаємо, раніше аеропорт «Ольборг» на півночі Данії тимчасово припинив свою роботу через появу невідомих безпілотників у його повітряному просторі. 

До слова, за даними німецької служби управління повітряним рухом (DFS), у 2025 році в небі над Німеччиною було зареєстровано 144 польоти безпілотників, з яких 35 – поблизу аеропорту Франкфурта.

Теги: безпілотник аеропорт обмеження Данія дрон

