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    Кличко обіцяє вивести «Квартал 95» «на чисту воду»

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    &laquo;Квартал 95&raquo; регулярно сміється над мером Києва Віталієм Кличком - Кличко обіцяє вивести «Квартал 95» «на чисту воду»
    «Квартал 95» регулярно сміється над мером Києва Віталієм Кличком
    фото з відкритих джерел

    «Щодо жартів: сміється той, хто сміється останнім»

    Мер Києва Віталій Кличко вважає, що студія «Квартал 95» жартує про нього, щоб знизити його політичний рейтинг. Про це Кличко сказав в інтерв'ю «Гордону».

    Відповідаючи на запитання, чому «Квартал 95» регулярно показує його в образі недалекої людини, Кличко наголосив, що це політичний проєкт. «Я вважаю, що це був проєкт – я можу чітко говорити – зачищення електорального поля... Коли прийде час – я вам трохи більше розповім. Багато інформації знаю. І це все робилося навмисне», – сказав він.

    Кличко зазначив, що не стежить за випусками студії, але після того, як йому розповідали, що «Квартал 95» згадував його, дивився деякі відео в інтернеті. «Чесно кажучи, жарти нижчі за плінтус. Ну, на пародію не схоже, на сатиру не схоже, жарти такі... І у зв'язку із цим сьогодні рейтинги «Кварталу 95» вже й ніякі. Коли ти нецікаво жартуєш... Щодо жартів: сміється той, хто сміється останнім», – додав мер Києва.

    Нагадаємо, 19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

    За інформацією «Главкома», мер пробув на Банковій майже дві години. Запрошенню передував ряд тактичних кроків з обох сторін. Як кажуть джерела «Главкома», сторони домовилися припинити гостру фазу протистояння і навіть проговорили можливу корекцію законопроєкту про столицю під час проходження другого читання у Верховній Раді.

    Меру залишать господарські функції у столиці, виконавчий орган перейменують у магістрат, а нова структура, яка називатиметься КМДА, – матиме наглядову функцію за законністю прийнятих мером і Київрадою рішень.

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    Теги: Віталій Кличко Київ Володимир Зеленський Квартал 95
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    Кличко обіцяє вивести «Квартал 95» «на чисту воду»