На проспекті Бандери на чотири дні перекрили рух: що відбувається

Дорожники влаштовують верхній шар покриття

Розпочинаються фінальні роботи з улаштування нового асфальтного покриття на проспекті Степана Бандери в Києві. Упродовж 25-28 червня влаштовуватимуть верхній шар на ділянці від просп. Оболонського до вул. О. Теліги. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Рух під час робіт буде частково обмежено. Заїзди до прилеглих територій з проспекту Бандери буде тимчасово закрито. Заїхати до магазинів і ТРЦ можна з вул. Куренівської.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, незважаючи на спеку, в Києві продовжуються ремонти на 40 дорогах і шляхопроводах. Зокрема, тривають капітальні ремонти вул. Льва Толстого, Кільцевої дороги, просп. Степана Бандери, вул. Милославської.

До 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту.

З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекриють рух транспорту.

А дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.



