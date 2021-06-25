На проспекті Бандери на чотири дні перекрили рух: що відбувається
Дорожники влаштовують верхній шар покриття
Розпочинаються фінальні роботи з улаштування нового асфальтного покриття на проспекті Степана Бандери в Києві. Упродовж 25-28 червня влаштовуватимуть верхній шар на ділянці від просп. Оболонського до вул. О. Теліги. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Рух під час робіт буде частково обмежено. Заїзди до прилеглих територій з проспекту Бандери буде тимчасово закрито. Заїхати до магазинів і ТРЦ можна з вул. Куренівської.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.
Як повідомлялося, незважаючи на спеку, в Києві продовжуються ремонти на 40 дорогах і шляхопроводах. Зокрема, тривають капітальні ремонти вул. Льва Толстого, Кільцевої дороги, просп. Степана Бандери, вул. Милославської.
До 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту.
З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекриють рух транспорту.
А дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.