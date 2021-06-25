  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На проспекті Бандери на чотири дні перекрили рух: що відбувається

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ремонт проспекту Бандери завершується - На проспекті Бандери на чотири дні перекрили рух: що відбувається
    Ремонт проспекту Бандери завершується
    Фото з відкритих джерел

    Дорожники влаштовують верхній шар покриття

    Розпочинаються фінальні роботи з улаштування нового асфальтного покриття на проспекті Степана Бандери в Києві. Упродовж 25-28 червня влаштовуватимуть верхній шар на ділянці від просп. Оболонського до вул. О. Теліги. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Рух під час робіт буде частково обмежено. Заїзди до прилеглих територій з проспекту Бандери буде тимчасово закрито. Заїхати до магазинів і ТРЦ можна з вул. Куренівської.

    У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, незважаючи на спеку, в Києві продовжуються ремонти на 40 дорогах і шляхопроводах. Зокрема, тривають капітальні ремонти вул. Льва Толстого, Кільцевої дороги, просп. Степана Бандери, вул. Милославської.

    До 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту.

    З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекриють рух транспорту.

    А дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.


    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На проспекті Бандери на чотири дні перекрили рух: що відбувається