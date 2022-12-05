Кличко повідомив про зміни у роботі столичного метро

Під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками

На деяких станціях столичного метро висадка пасажирів наразі може не здійснюватися через велику кількість людей на підземних станціях. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Мешканці та гості столиці використовують метрополітен як укриття. Повітряна тривога в Києві триває», – йдеться в повідомленні.

Щодо змін у роботі метро – громадян закликають стежити за повідомленнями на станціях.

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Під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

«Будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки, залишайтеся в укриттях», – додав мер.

Раніше повідомлялося, що в Київській області прогриміли вибухи.

Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.

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Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.