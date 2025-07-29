Негода у Києві. Вітер почав розбирати недобуд на Осокорках (відео)

Негода охопила Київ

У столиці, де другий день поспіль вирує негода, сильний вітер почав зривати елементи облицювання з житлового комплексу «Патріотика», розташованого на Осокорках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно, як пориви вітру відривають облицювання, що падає з висоти багатоповерхівки. Це відбувається на тлі негоди, що охопила Київ: сьогодні у місті грози, дощі, а синоптики оголосили підвищений рівень небезпечності.

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Нагадаємо, столиця другий день поспіль перебуває під впливом негоди. Через потужні грози та рясні дощі синоптики Українського гідрометцентру оголосили підвищений рівень небезпечності. Станом на 17:00 у місті надзвичайно темно, немов пізно ввечері, небо затягнули важкі дощові хмари, чути гуркіт грому.

Синоптик Наталка Діденко раніше попереджала, що 29 липня циклон принесе нестійку дощову погоду до західних та північних областей України. У Києві очікуються місцями дощі з грозами, при цьому температура повітря залишається високою – до +29, +30 градусів. За її словами, у столиці спостерігається перенасичене вологою повітря, що може викликати фізичний дискомфорт, особливо у людей з бронхо-легеневими захворюваннями

Завтра, 30 липня, у Києві та області прогнозуються значні дощі та грози, що відповідає I рівню небезпечності (жовтий). Український гідрометцентр передбачає хмарність з проясненнями, південно-західний вітер 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +17°...+19°C, вдень +21°...+23°C.

До слова, учора, 28 липня, столицю накрила гроза. Жителі Києва засняли, як виглядає небо над містом