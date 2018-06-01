Кличко за монетизацію пільг на проїзд у транспорті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кличко анонсував велику реформу столичного транспорту

Мер Києва Віталій Кличко виступає за монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті. Про це він заявив сьогодні журналістам.

«Підходимо до великої реформи, буде єдиний квиток у місті Києві. Нам потрібно систематизувати, кожна людина має отримувати гроші за пільги і визначати, як він буде ці гроші витрачати», - сказав мер.

Міський голова зазначив, що на сьогоднішній день третина людей не платить за проїзд в громадському транспорті, у той час, коли транспортна галузь є дотаційною майже на 2 млрд грн.

«Ми не хочемо платити, але хочемо користуватися новими автобусами, тролейбусами, новими станціями метро», - додав Кличко.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що для пільгових категорій громадян буде збережено безкоштовний проїзд.

Мер заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті економічно обґрунтоване.

17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».

За даними КМДА, майже 80% рухомого складу громадського транспорту потребує заміни.

Джерело: Інтерфакс-Україна