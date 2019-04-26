Кличко запевнив: будівництво Шулявського шляхопроводу не буде заморожено



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Реконструкція Шулявського моста Фото: Антон Осьмак, Facebook

Дії, що можуть спричинити призупинення робіт зі зведення мосту, міська влада розглядатиме як диверсію

Будівництво Шулявського шляхопроводу триває, і місто зробить все, щоб воно продовжувалось. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у коментарі журналістам.

«Наразі конструкції старого Шулявського шляхопроводу вже демонтовані, і розпочинається будівництво нового шляхопроводу. Наскільки я знаю, до підрядника висунув претензії Антимонопольний комітет. Але місто зробить все можливе, щоб у жодному разі будівництво не зупинилось», - сказав мер, якого цитує прес-служба столичного голови.

Кличко додав, що у випадку, коли вчинятимуться дії, що можуть спричинити призупинення робіт зі зведення мосту, міська влада розглядатиме як диверсію та роботу на шкоду київській громаді.

«Ми робимо все, що від нас залежить, аби будівництво продовжувалось. І сподіваємося, що всі інші структури будуть підтримувати місто і не гальмуватимуть процес зведення такого важливого для столиці інфраструктурного об'єкту», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, будівельники, які працюють на реконструкції Шулявського шляхопроводу, залишили роботу і пішли мітингувати під Антимонопольний комітет. АМКУ підозрює компанію «Північно-український будівельний альянс» у змові під час проведення тендеру, не пов'язаного з Шулявським мостом, і погрожує штрафом у 160 мільйонів гривень. Через це початі в середині березня роботи з реконструкції моста можуть бути припинені на невизначений термін, заявляє підрядник.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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