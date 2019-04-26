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    Кличко запевнив: будівництво Шулявського шляхопроводу не буде заморожено

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    <div class="alt">Реконструкція Шулявського моста</div> <div class="copy"></div> - Кличко запевнив: будівництво Шулявського шляхопроводу не буде заморожено
    Реконструкція Шулявського моста
    Фото: Антон Осьмак, Facebook

    Дії, що можуть спричинити призупинення робіт зі зведення мосту, міська влада розглядатиме як диверсію

    Будівництво Шулявського шляхопроводу триває, і місто зробить все, щоб воно продовжувалось. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у коментарі журналістам.

    «Наразі конструкції старого Шулявського шляхопроводу вже демонтовані, і розпочинається будівництво нового шляхопроводу. Наскільки я знаю, до підрядника висунув претензії Антимонопольний комітет. Але місто зробить все можливе, щоб у жодному разі будівництво не зупинилось», - сказав мер, якого цитує прес-служба столичного голови.

    Кличко додав, що у випадку, коли вчинятимуться дії, що можуть спричинити призупинення робіт зі зведення мосту, міська влада розглядатиме як диверсію та роботу на шкоду київській громаді. 

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    «Ми робимо все, що від нас залежить, аби будівництво продовжувалось. І сподіваємося, що всі інші структури будуть підтримувати місто і не гальмуватимуть процес зведення такого важливого для столиці інфраструктурного об'єкту», - наголосив Кличко. 

    Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, будівельники, які працюють на реконструкції Шулявського шляхопроводу, залишили роботу і пішли мітингувати під Антимонопольний комітет. АМКУ підозрює компанію «Північно-український будівельний альянс» у змові під час проведення тендеру, не пов'язаного з Шулявським мостом, і погрожує штрафом у 160 мільйонів гривень. Через це початі в середині березня роботи з реконструкції моста можуть бути припинені на невизначений термін, заявляє підрядник.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

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    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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