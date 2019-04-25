Реконструкція Шулявського моста може бути заморожена: будівельники мітингують (фото)



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Пікет будівельників «Північно-українського будівельного альянсу» під Антимонопольним комітетом Фото: Прес-служба «Північно-українського будівельного альянсу»

Будівельники «Північно-українського будівельного альянсу» вийшли на мітинг під будівлю Антимонопольного комітету

У четвер, 25 квітня, будівельники, які працюють на реконструкції Шулявського шляхопроводу, залишили роботу і пішли мітингувати під Антимонопольний комітет. Про це заявляє компанія-підрядник, яка займається реконструкцією шляхопроводу, пише Кореспондент.

АМКУ підозрює компанію «Північно-український будівельний альянс» у змові під час проведення тендеру, не пов'язаного з Шулявським мостом, і погрожує штрафом у 160 мільйонів гривень.

Через це початі в середині березня роботи з реконструкції моста можуть бути припинені на невизначений термін, заявляє підрядник.

У «Північно-українському будівельному альянсі» вказують, що справа АМКУ тягнеться близько року, а підозри - надумані. За словами юристів компанії, майже за рік розгляду питання АМКУ отримав роз'яснення щодо кожного пункту претензій, але аргументи не почуті.

Учасники сьогоднішнього пікету вважають, що причини такої поведінки представників АМКУ можуть мати корупційний характер. Причому, звинувачення висувають безпосередньо керівнику АМКУ Юрію Терентьєву.

Також вони зазначають, що в разі накладення великого штрафу тендер на будівництво Шулявського моста не буде скасований, але продовження робіт стане неможливим.

«Виплата такої колосальної суми неминуче призведе до банкрутства підприємства. Відповідно, продовжити і закінчити будівельні роботи підрядник не зможе», - говорять учасники мітингу.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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