Рада підтримала законопроєкт щодо нової відстрочки: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Відстрочка триватиме 12 місяців
Відстрочку на 12 місяців зможуть отримати громадяни віком 18–25 років, які відслужили за річним контрактом під час воєнного стану

Верховна Рада України підтримала за основу (у першому читанні) проєкт Закону №13574 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Законопроєкт має на меті надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту законопроєкту.

Законопроєкт №13574 пропонує доповнити статтю 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новою частиною, яка встановлює чітку підставу для відстрочки.

Військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану мали право на відстрочку, але були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік і були звільнені після його закінчення.

Відстрочка триватиме 12 місяців з моменту звільнення з військової служби. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою.

Необхідність встановлення нової підстави для відстрочки пов'язана з прогалиною у чинному законодавстві. Після звільнення з військової служби за контрактом такі молоді громадяни втрачають право на відстрочку до досягнення 25-річного віку. Це створює ситуацію, коли вони можуть бути призвані на військову службу за мобілізацією наступного ж дня після взяття на військовий облік. Ухвалення закону має усунути цю правову колізію та забезпечити військовозобов’язаним, які вже відслужили річний контракт під час війни, період для адаптації.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за ухвалення законопроєкту №12094. Цей закон спрямований на підвищення якості мобільного зв'язку та забезпечення українців швидким та стабільним інтернетом у будь-якій точці країни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Вони триватимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року.

До слова, у застосунку «Резерв+» з’явилась онлайн-відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Відстрочку можна отримати, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права. 

Теги: Верховная Рада мобілізація військові законопроєкт

