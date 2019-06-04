Кліматологи оголосили старт купального сезону в Києві



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Середньодобова температура води у Дніпрі досягла 20,5 °С

Температура води у Дніпрі у Києві перевищила 20 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

За даними спостережень гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 29 травня середньодобова температура води у Дніпрі досягла 20,5 °С.

«Погодні умови сприяють купальному сезону», - зазначили кліматологи.

Середня багаторічна дата переходу температури води через +20 °С – 5 червня.

Найраніше дата переходу температури води через +20 °С спостерігалась 10 травня 2013 року, а найпізніше – 1 липня у 1978 і 2004 роках.

Як повідомлялося, кліматологи обсерваторії визначили, що цьогорічна весна посіла четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря травня у Києві склала +17,0°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

Метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

Нагадаємо, фахівці дослідили проби води і виявили на деяких пляжах Києва перевищення вмісту кишкової палички.