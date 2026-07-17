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На Андріївському узвозі з'явиться цікава локація: деталі

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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На Андріївському узвозі з'явиться цікава локація: деталі
Візуалізація культурного простору на Андріївському узвозі у Києві
фото: ДІАЗ «Стародавній Київ»/Facebook

Проєкт планують реалізувати за кошти меценатів

На Андріївському узвозі у Києві планують створити відкритий культурний простір для проведення концертів, виставок, творчих зустрічей та інших мистецьких заходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За інформацією КМДА, новий громадський простір має повернути творче життя історичній локації, яка нині перебуває у занедбаному стані та майже не використовується.

Історична локація нині перебуває у занедбаному стані та майже не використовується
Історична локація нині перебуває у занедбаному стані та майже не використовується
фото: КМДА
Історична локація нині перебуває у занедбаному стані та майже не використовується
Історична локація нині перебуває у занедбаному стані та майже не використовується
фото: КМДА

Передбачається облаштування сучасного майданчика для проведення культурних подій, камерних концертів, виставок, творчих зустрічей, крафтових маркетів і заходів, присвячених історії та культурі столиці.

«Андріївський узвіз завжди був і залишається серцем творчого Києва. На жаль, сьогодні ця ділянка перебуває у занедбаному стані та фактично не використовується як громадський простір. Рішення її впорядкування покликано повернути локації активне культурне життя, зберігши її історичну цінність і створивши ще одну якісну точку тяжіння на Андріївському узвозі», – зазначають у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Проєкт розробляється спільно Департаментом охорони культурної спадщини КМДА, Київським науково-методичним центром по охороні пам'яток та ДІАЗ «Стародавній Київ».

Як повідомляє видання Pragmatika, земельна ділянка належить громаді, а всі дерева на території обіцяють зберегти. За словами ініціаторів, проєкт не передбачає капітального будівництва – усі конструкції будуть збірно-розбірними.

В КМДА наголошують, наразі триває доопрацювання проєкту. Попереду додаткові фахові консультації та відкрите громадське обговорення. А реалізація проєкту передбачається виключно за рахунок меценатських коштів, без залучення фінансування з міського бюджету.

Нагадаємо, будинок на Андріївському узвозі, 5 тривалий час перебуває у занедбаному стані. Андріївський узвіз є однією з найвідоміших історичних вулиць Києва, де розташовані пам'ятки архітектури, музеї, художні галереї та майстерні митців.

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Теги: Київ музеї культура Андріївський узвіз культурна спадщина

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