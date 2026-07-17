Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 18-19 липня

18-19 липня кияни зможуть послухати музику, вірші, відвідати вистави та навіть нагодувати черепах

Цими вихідними в столиці відбудеться низка культурних та цікавих заходів. Кияни зможуть відвідати триденний Atlas Festival, вистави в театрі, літературний вечір із Юрієм Іздриком та гала-концерти Національної опери. Коли та де провести 18-19 липня в столиці, розповідає «Главком».

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Концерти

Atlas Festival

У Києві пройде триденний музичний фестиваль Atlas Festival у Blockbuster Mall. На сцені фестивалю виступатимуть такі артисти, як Monatik, «Жадан і Собаки», Nikow та інші, Артем Пивоваров, Kola, «Один у каное», SadSvit та інші, «Бумбокс», «Без Обмежень», «Друга Ріка», Kurgan & Agregat та інші. Також до України прибуде австралійський дует breathe.

Під час фестивалю будуть зібрані кошти, які передадуть на ЗСУ. Зокрема, ця подія є одним із наймасштабніших фестивалів України.

Коли: 17-19 липня, 14:30-22:00.

Місце проведення: ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандери, 36.

Концерт «Квітка Цісик. Tribute»

У Національній філармонії України пройде концерт із піснями співачки Квітки Цісик. Її композиції з репертуару артистки виконає Ольга Чубарева та ансамбль народних інструментів «Дивограй». На сцені Філармонії пролунають відомі «Я піду в далекі гори», «Пісня про рушник», «Ой верше, мій верше», «Черемшина», «Парафраз на тему пісні «Чорнобривці», «Ой не світи, місяченьку», «Сидить дівча над бистрою водою», «Ніч яка місячна», «Гандзя», «Український сувенір», «Журавлі (Чуєш, брате мій)».

Коли: 18 липня, 18:00.

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2

Гала-концерт у Національній опері України

З нагоди закриття 158-го театрального сезону в Національній опері України відбудеться гала-концерт. Солісти опери виконають композиції таких митців: Семена Гулака-Артемовського, Костянтина Данькевича, Михайла Скорульського, Вольфганга Амадея Моцарта, Луї-Фердинана Герольда, Джоаккіно Россіні, Жака Оффенбаха, Адольфа Адана, Джакомо Пуччіні, Джузеппе Верді, Каміля Сен-Санса, Жоржа Бізе, Шарля Гуно та Миколи Лисенка.

Коли: 18-19 липня, 15:00.

Місце проведення: Національна опера України, вулиця Володимирська, 50.

Концерт Євгена Хмари

У столиці відбудеться концерт піаніста Євгена Хмари. Музикант представить шоу «Два світи». «Два світи» – це зустріч дитячої мрії та дорослої мудрості. Це музика, яка поєднує світ надії і світ реальності, даруючи кожному нагоду знову повірити в диво. Нова масштабна програма відбудеться за участю зіркових гостей. Це буде незабутній вечір, сповнений енергії та натхнення», – йдеться в афіші.

Коли: 19 липня, початок о 20:00.

Місце проведення: Feels Garden, пр-т Академіка Глушкова 1А.

Виставки

Міжнародний мистецький проєкт «Стіл миру»

На початку липня в Національному музеї декоративного мистецтва України відбулась офіційна презентація проєкту авторства латвійської художниці Анди Мункевіци. Всесвітньо відома сучасна мисткиня у галузі художнього скла, яка вже понад 30 років працює в цьому напрямку, починаючи з 2022 року всі свої проєкти присвячує українцям і їхній боротьбі за волю.

Проєкт «Стіл миру» є глибоким філософським та гуманітарним жестом солідарності художниці та його учасників з Україною. Ця унікальна монументальна інсталяція зі скла символізує крихкість людського буття, але водночас міцність духу українців. Роботу виконано в монументальному стилі художниці та виготовлено на базі її ризької лабораторії AM studio.

Коли: до 31 серпня.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

100-річчя Катерини Кричевської-Росандіч та 125-річчя Василя Кричевського (молодшого)

Ювілейний міжмузейний історико-мистецький виставковий проєкт «Династія Кричевських», присвячений до 100-річчя Катерини Кричевської-Росандіч та 125-річчя Василя Кричевського (молодшого), презентує широкому загалу масштабну ретроспективу життя і творчості представників видатної української мистецької династії на їх батьківщині – в Україні.

У проєкті експонуватимуться вибрані художні твори, унікальні архівні матеріали й відеозаписи представників трьох поколінь Кричевських: засновника династії – Василя Кричевського (1873, Ворожба – 1952, Каракас), його брата – Федора Кричевського (1879, Лебедин – 1947, Ірпінь), старшого сина – Миколи Кричевського (1898, Харків – 1961, Париж), молодшого сина – Василя (1901, Харків – 1987, Пало-Альто) і його дружини Олени (1892, Казимирівка – 1964, Маунтейн В’ю) Кричевських, та онучки Катерини Кричевської-Росандіч (1926, Київ – 2021, Маунтейн В’ю).

В експозиції представлені понад 80 живописних і графічних творів Кричевських з колекцій Музею української діаспори, Національного художнього музею України та приватних зібрань.

Доповнили виставку архівні відеозаписи: уривок з кінофільму «Земля» (1930), над яким відомий український письменник і режисер Олександр Довженко працював разом із художником Василем Кричевським, з архіву Національного центру Олександра Довженка, та інтерв’ю художниці й меценатки Катерини Кричевської-Росандіч, записане у США в середині 2010-х років, з колекції Музею української діаспори.

Коли: до 27 вересня.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Літературні та музичні вечори

Літературний вечір з Іздриком

На цих вихідних кияни зможуть долучитися до літнього літературного вечора видатного письменника та поета Юрія Іздрика. Захід відбудеться на даху з видом на Київ. Лауреат Шевченківської премії Юрій Іздрик читатиме слухачам свою поезію.

Коли: 19 липня, 18:00.

Місце проведення: Тераса D12, вул. Десятинна, 12

Вихідні з поп-хітами від GosOrchestra

У суботу, 18 липня, на даху одного з найбільших ТРЦ Києва River Mall відбудеться концерт GosOrchestra. Оркестр виконуватиме хіти світових поп-виконавців, як-от Dua Lipa, RAYE, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna та інших. Тож кияни зможуть провести вечір вихідного на заході сонця, насолодитися танцями та музикою.

У неділю, 19 липня, GosOrchestra також зіграє пісні світових зірок, однак уже на даху ТРЦ Gulliver. Вони виконають композиції Madonna, Whitney Houston, a-ha, Britney Spears, Backstreet Boys та інших відомих артистів.

Коли: 18-19 липня, 19:00-21:00.

Місце проведення: Тераси River Mall та Gulliver.

Театри

Вистава «У Києві, на Подолі, або «Гдє ві сохнітє бєльйо»

На вихідних 18-19 липня в театрі «Колесо» покажуть виставу «У Києві, на Подолі, або «Гдє ві сохнітє бєльйо». Це міська байка з піснями, танцями та цимісом за мотивами водевілю Миколи Янчука «По ярмарку».

У виставі розгортаються події життя єврейської та української родин, які живуть поруч і потрапляють у різні кумедні ситуації. Глядачі також почують відомі пісні, дізнаються більше про єврейську кухню тощо.

Коли: 18-19 липня, 14:30.

Місце проведення: Київський академічний театр «Колесо» Андріївський узвіз, 8

Вистава «Троє в човні, не рахуючи собаки»

У суботу в театрі «Колесо» пройде ще одна вистава «Троє в човні, не рахуючи собаки». Це постановка за повістю, яка вважається однією з найкумедніших в англійській літературі. Вона написана Джеромом К. Джеромом за мотивами реальних подій.

Коли: 18 липня, 14:00.

Місце проведення: Київський академічний театр «Колесо» Андріївський узвіз, 8/Камінна зала.

Цікаві заходи з тваринами

Кавунові ланчі для шпороносних черепах у Київському зоопарку

Цими вихідними Київський зоологічний парк загальнодержавного значення влаштовує кавунові ланчі для шпороносних черепах. У зоопарку мешкають відомі черепахи Дядя Саша, Матильда та Чебурек. Крім них, у парку живуть ще майже два десятки врятованих шпороносних черепах.

Тож киян запрошують поспостерігати за їхніми першими кавуновими ланчами. Відвідувачам обіцяють гарний настрій та приємні враження.

Коли: 19 липня, 12:00.

Місце проведення: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення, Берестейський просп., 32. На фазендах черепах уздовж Центральної алеї, у фруктовому саду та біля павільйону «Пустеля».