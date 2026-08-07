Головна Київ Новини
search button user button menu button

8-9 серпня у Києві змінять маршрути низка автобусів і тролейбус № 34: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
8-9 серпня у Києві змінять маршрути низка автобусів і тролейбус № 34: перелік
«Київпастранс» просить пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.
фото: ud.org.ua

Змінений графік руху діятиме від початку і до завершення ярмарків

У суботу та неділю, 8 та 9 серпня, у столиці змінять рух кілька автобусних маршрутів та тролейбус № 34. Це пов'язано із проведенням традиційних ярмарків на кількох вулицях міста. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс», інформує «Главком».

Ярмарки проходитимуть на бульварі Амвросія Бучми, а також на вулицях Голосіївській, Миколи Закревського, Академіка Шалімова, Татарській та Ігоря Юхновського.

Як курсуватиме транспорт у суботу, 8 серпня: 

  • автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;
  • автобус № 49 – від станції міської електрички «Березняки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 87 – від ст. м. «Осокорки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 95 – від станції міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;
  • автобус № 101 – від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 9 серпня, рух громадського транспорту організують:

  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;
  • автобуси №№ 110, 112 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» і ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі – вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

У «Київпастрансі» просять пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники показали наслідки удару російських БпЛА по Деснянському районі
У Києві зросла кількість загиблих через вибух дрона поблизу газорозподільної станції
8 липня, 17:10
Значних пошкоджень зазнала будівля школи: зруйновано частину покрівлі, вибито вікна та пошкоджено фасад
У Дарницькому районі Києва через атаку РФ пошкоджено школу та спортивну інфраструктуру
14 липня, 10:33
Стармер прибуде до Києва з останнім візитом на посаді прем'єра
Стармер прибуде до Києва з останнім візитом на посаді прем'єра
16 липня, 09:16
Комітет ЮНЕСКО визнав, що російська агресія й надалі загрожує Софії Київській, історичним центрам Львова та Одеси
ЮНЕСКО підтвердило статус трьох українських пам'яток, що перебувають під загрозою
22 липня, 20:39
Українка розповіла, яку пенсію отримує в США
Купила будинок за мільйон доларів: 80-річна емігрантка розповіла, скільки коштує життя у Києві
25 липня, 14:00
РФ пошкодила історичний будинок Поліцейської дільниці на Лук'янівці
РФ пошкодила знаменитий кінотеатр, історичну будівлю та гуртожиток у Києві
19 липня, 11:37
У Києві скасували тривогу після майже двох годин балістичних ударів
У Києві скасували тривогу після майже двох годин балістичних ударів
19 липня, 01:26
До ліквідації наслідків удару були залучені 206 рятувальників та 42 одиниці техніки
Наслідки російського обстрілу у Києві ліквідовано. Вдалося врятувати 105 людей
1 серпня, 18:59
3 серпня Україна входить у новий тиждень під знаком серйозної спеки
Спека на Київщині 2 серпня побила рекорд 2017 року
3 серпня, 12:33

Новини

Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
Кирилівське озеро в Києві повторно забруднили нафтопродукти
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
У небі над Києвом після вибухів і дощу з’явилася подвійна веселка
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 10-16 серпня: дайджест культурних подій
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Столицю атакували дрони, працювала ППО
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження
Одна з найстаріших горил Європи, що мешкає у Київському зоопарку, відзначає день народження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua