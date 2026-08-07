8-9 серпня у Києві змінять маршрути низка автобусів і тролейбус № 34: перелік

Змінений графік руху діятиме від початку і до завершення ярмарків

У суботу та неділю, 8 та 9 серпня, у столиці змінять рух кілька автобусних маршрутів та тролейбус № 34. Це пов'язано із проведенням традиційних ярмарків на кількох вулицях міста. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс», інформує «Главком».

Ярмарки проходитимуть на бульварі Амвросія Бучми, а також на вулицях Голосіївській, Миколи Закревського, Академіка Шалімова, Татарській та Ігоря Юхновського.

Як курсуватиме транспорт у суботу, 8 серпня:

автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка. У зворотному напрямку без змін;

– від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за власним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка. У зворотному напрямку без змін; автобус № 39 – просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін;

– просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський. У зворотному напрямку без змін; автобус № 49 – від станції міської електрички «Березняки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

– від станції міської електрички «Березняки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом; автобус № 87 – від ст. м. «Осокорки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом;

– від ст. м. «Осокорки» до бульв. Амвросія Бучми за власним маршрутом, далі просп. Павла Тичини – вул. Березняківська, далі за власним маршрутом; автобус № 95 – від станції міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом;

– від станції міської електрички «Березняки» до вул. Юрія Шумського за власним маршрутом, далі – просп. Павла Тичини – Дніпровська набережна, далі за власним маршрутом; автобус № 101 – від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;

– від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом; тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 9 серпня, рух громадського транспорту організують:

автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська;

– ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська; автобуси №№ 110, 112 – від ст. м. «Площа Українських Героїв» і ст. м. «Лук’янівська» до вул. Райдужної за власними маршрутами, далі – вул. Івана Микитенка – вул. Сірожупанників – вул. Ігоря Юхновського, далі за власними маршрутами. У зворотному напрямку без змін.

У «Київпастрансі» просять пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, з 15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн. «Главком» зібрав основну інформацію про нові тарифи, знижки, проїзні, пільги та правила використання раніше придбаних поїздок.