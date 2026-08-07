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Розтрата на відбудові: Бородянська селищна рада програла суд на 4,4 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Розтрата на відбудові: Бородянська селищна рада програла суд на 4,4 млн грн
Демонтаж зруйнованого росіянами будинку у Бородянці
фото: Бабель/Ілюстративне

Історія розпочалася ще у 2023 році під час аудиту закупівлі послуг з демонтажу будинку, зруйнованого російською армією

Бородянська селищрада програла дворічний суд проти Держаудитслужби. Одразу дві судові інстанції підтвердили провину місцевих посадовців. Чиновників зобов'язали відшкодувати державі 4,4 млн грн фінансових порушень, виявлених під час відбудови селища. Про це повідомляє Державна аудиторська служба України, інформує «Главком».

Історія розпочалася ще у 2023 році під час аудиту закупівлі послуг з демонтажу будинку, зруйнованого російською армією. Фахівці Держаудитслужби виявили серйозні порушення:

  • Ухилення від торгів: посадовці Бородянської селищної ради провели закупівлю напряму, без передбачених законом відкритих торгів.
  • Завищення вартості робіт: за документами підрядник мав розрізати залізобетонні плити дороговартісним спеціальним обладнанням (алмазною різкою), а за фактом їх просто розбили молотом. До актів же внесли максимально високі розцінки.
  • Відсутність документів: замовник так і не надав проєктної та виконавчої документації, яка б підтверджувала реальні обсяги виконаних робіт.

Після виявлення схем аудитори виставили Бородянській селищній раді вимогу повернути витрачені кошти до бюджету. Проте чиновники відмовилися та подали до суду. За два роки судових розглядів селищна рада так і не змогла довести доцільність скасування торгів та легальність проведених розрахунків.

Наразі Держаудитслужба очікує на реакцію правоохоронних органів – Теруправління БЕБ у Київській області та Київської обласної прокуратури. Від них вимагають вжити невідкладних заходів для захисту державних інтересів і притягнення винних до відповідальності, аби унеможливити подібні зловживання під час відбудови зруйнованого житла.

Нагадаємо, у Бородянці Київської області замовники під кінець року щедро профінансували підрядні організації, які не перший рік працюють на відбудові населеного пункту. Як повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro, на додаткові роботи з реконструкції вулично-дорожньої мережі (вул. Центральна) спрямовано 93,4 млн грн. Основний контракт Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області уклала із ТОВ «Ростдорстрой» ще навесні 2025 року.

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Теги: Київщина ProZorro Бородянка Держаудитслужба

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