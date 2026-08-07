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Буданов відвідав Гатненську громаду на Київщині

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов відвідав Гатненську громаду на Київщині
Буданову представили стратегічні проєкти, які громада планує реалізувати найближчим часом
фото: facebook.com/oleksandr.palamarcuk.999887

Стратегічні проєкти та підтримка ветеранів: підсумки робочої поїздки Буданова

Керівник Офісу президента Кирило Буданов здійснив робочу поїздку до Гатненської громади на Київщині, де ознайомився з реалізованими інфраструктурними проєктами та планами розвитку громади, зокрема у сфері безпеки, медицини та реабілітації ветеранів війни. Про це повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook голова Гатненської громади Олександр Паламарчук.

Під час робочої зустрічі Буданову презентували результати розвитку громади за останні чотири роки. Зокрема, йому представили шкільне укриття, капітально відремонтований Гатненський ліцей, дитячий садок у селі Віта-Поштова та сучасний парк у селі Юрівка.

Окремо керівника Офісу президента ознайомили з проєктами, які наразі перебувають на етапі реалізації. Серед них – будівництво нового Центру безпеки у Віті-Поштовій, добудова дитячого садка та сучасного ЦНАПу в Гатному.

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Також Буданову представили стратегічні проєкти, які громада планує реалізувати найближчим часом. Йдеться про будівництво сучасних амбулаторій у Гатному та Віті-Поштовій, нового протирадіаційного укриття на території Гатненської сільської ради, а також реабілітаційного центру для ветеранів війни у Юрівці.

«Для нашої команди велика честь, що роботу Гатненської громади високо оцінюють керівники державного рівня. Такі зустрічі підтверджують, що ми впевнено рухаємося вперед, та мотивують нас і надалі працювати над розвитком громади, втілюючи масштабні проєкти для наших мешканців», – зазначив Олександр Паламарчук.

Нагадаємо, раніше Буданов анонсував зміни у прифронтових громадах.

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Теги: будівництво Київщина укриття громада Кирило Буданов

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