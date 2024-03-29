У Києві відкрили мініскульптуру «Герої», присвячену українським воїнам (фото)
Скульптура присвячена воїну, який прихилив коліно перед українським прапором
У Києві на Аскольдовій могилі встановили мініскульптуру «Герої», присвячену військовим. На ній зображений воїн, який прихилив коліно перед українським прапором. Це 42-га скульптурка проєкту «Шукай!». Щоб розгледіти цю скульптурку, потрібно також прихилити коліно – вона спеціально встановлена на такій низькій висоті, повідомляється на сайті проєкту.
Нова скульптура «Герої» з'явилась на Аскольдовій могилі, де у 19-му столітті був некрополь відомих киян, були могили героїв Крут, а зараз – це місце нових героїв. Наразі на Аскольдовій могилі є чотири поховання часів незалежної України:
- Герой України Олександр Клітинський – учасник Революції гідності, один із Небесної сотні;
- Герой України Дмитро Коцюбайло – командир 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі»;
- кавалер ордена Данила Галицького Марко Паславський – солдат резервного батальйону «Донбас» Нацгвардії України, загинув у ході під час визволення Іловайська;
- кавалер ордена «За мужність» III ступеня Андрій Пільщиков – український військовий льотчик із позивним «Джус».
Розгледіти скульптуру, можна лише якщо встанеш на одне коліно. Саме для цього скульптура встановлена нижче, на рівні очей людини, що схилилася перед героями.
«Уперше в скульптурки немає одного мецената: цього разу всі меценати проєкту «Шукай!» об'єднались і подарували місту цю пам'ятку, а зібрані кошти, 450 тис. гривень, будуть передані підрозділу «На щиті». На ці гроші підрозділ придбає колеса і мастила для автівок, які доставлятимуть полеглих героїв додому», – повідомили автори проєкту.
Це вже друга мініатюрна скульптура в межах проєкту «Шукай!», яка присвячена українським військовим. Першу фігурку у червні 2022 року на вулиці Богдана Хмельницького встановили на честь «Привида Києва».
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