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У Києві відкрили мініскульптуру «Герої», присвячену українським воїнам (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Києві відкрили мініскульптуру «Герої», присвячену українським воїнам (фото)
Бронзова скульптурка «Герої» на Аскольдовій могилі
фото: проєкт «Шукай!»

Скульптура присвячена воїну, який прихилив коліно перед українським прапором

У Києві на Аскольдовій могилі встановили мініскульптуру «Герої», присвячену військовим. На ній зображений воїн, який прихилив коліно перед українським прапором. Це 42-га скульптурка проєкту «Шукай!». Щоб розгледіти цю скульптурку, потрібно також прихилити коліно – вона спеціально встановлена на такій низькій висоті, повідомляється на сайті проєкту.

Нова скульптура «Герої» з'явилась на Аскольдовій могилі, де у 19-му столітті був некрополь відомих киян, були могили героїв Крут, а зараз – це місце нових героїв. Наразі на Аскольдовій могилі є чотири поховання часів незалежної України:

  • Герой України Олександр Клітинський – учасник Революції гідності, один із Небесної сотні;
  • Герой України Дмитро Коцюбайло – командир 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі»;
  • кавалер ордена Данила Галицького Марко Паславський – солдат резервного батальйону «Донбас» Нацгвардії України, загинув у ході під час визволення Іловайська;
  • кавалер ордена «За мужність» III ступеня Андрій Пільщиков – український військовий льотчик із позивним «Джус».

Розгледіти скульптуру, можна лише якщо встанеш на одне коліно. Саме для цього скульптура встановлена нижче, на рівні очей людини, що схилилася перед героями.

На дзвіниці церкви Св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій могли встановили бронзову скульптурку «Герої»
На дзвіниці церкви Св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій могли встановили бронзову скульптурку «Герої»
фото: Cуспільне/Нікіта Галка

«Уперше в скульптурки немає одного мецената: цього разу всі меценати проєкту «Шукай!» об'єднались і подарували місту цю пам'ятку, а зібрані кошти, 450 тис. гривень, будуть передані підрозділу «На щиті». На ці гроші підрозділ придбає колеса і мастила для автівок, які доставлятимуть полеглих героїв додому», – повідомили автори проєкту.

Це вже друга мініатюрна скульптура в межах проєкту «Шукай!», яка присвячена українським військовим. Першу фігурку у червні 2022 року на вулиці Богдана Хмельницького встановили на честь «Привида Києва».

Теги: пам'ятник Київ

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