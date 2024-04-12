Уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах

Першочергово укриття будуть облаштовувати у регіонах, наближених до зони бойових дій

Найбільше грошей – по 500 млн грн отримають Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області

Кабінет міністрів України виділив додаткові кошти на будівництво укриттів у школах. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти», – зазначив він.

Шмигаль наголосив, що першочергово укриття будуть облаштовувати у регіонах, наближених до зони бойових дій. Найбільше грошей виділять Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областям – по 500 млн грн. По 200 млн грн на будівництво укриттів отримають Миколаївська та Херсонська області. І по 150 млн грн буде виділено Одеській, Сумській та Чернігівській областям.

Нагадаємо, на Запоріжжі активними темпами триває фортифікаційне будівництво. Підрядники в комунікації із військовими будують надсучасні укриття для особового складу, які зможуть захисти від артилерійських обстрілів та навіть від FPV-дронів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень.

До слова, в Оболонському районі Києва у двох житлових будинках з укриттями встановили систему, що сповіщає про аварії й підтоплення. В разі витоку води датчики негайно передають сигнал на диспетчерську систему, яка автоматично надсилає повідомлення відповідальному персоналу.