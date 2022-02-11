Коли у столиці очікувати локдаун: відповідь КМДА

У столичних лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти із Covid-19

Попри високий рівень виявлення нових випадків коронавірусу, у столиці немає передумов для посилення карантинних обмежень. Ситуація з захворюваністю та рівнем госпіталізації контрольована. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

«Попри високий рівень виявлення нових випадків ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні складає 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із Covid-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян», – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, у столичних лікарнях наразі перебувають 1832 пацієнти, у тому числі 97 дітей із підтвердженим діагнозом Covid-19, а також 109 пацієнтів, у тому числі 6 дітей, – із підозрою на захворювання.

Загалом у важкому стані перебувають 1119 пацієнтів. На ліжках інтенсивної реанімації перебуває 231 хворий. 23 – підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 132 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1473 хворих.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 4104 людей. Це на 224 особи більше, ніж протягом минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 398 тис. киян.