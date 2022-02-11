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    Коронавірус у Києві: жертвами хвороби стали 32 людей

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    У Києві коронавірус підтверджено у 4104 людей - Коронавірус у Києві: жертвами хвороби стали 32 людей
    У Києві коронавірус підтверджено у 4104 людей
    фото: з відкритих джерел

    Наразі активних хворих у Києві понад 43 тис.

    За минулу добу, 10 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 4104 людей. Це на 224 особи більше, ніж протягом минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 398 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Захворіли минулої доби: 2319 жінок віком від 18 до 90 років та 1455 чоловіків віком від 18 до 94 років. А також 177 дівчаток від двох місяців до 17 років і 153 хлопчики від одного місяця до 17 років. Серед тих, хто померли: 14 жінок від 41 до 88 років і 18 чоловіків від 53 до 87 років. До лікарень столиці госпіталізували 113 хворих на коронавірус та 242 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 746, у Деснянському – 603 та в Дарницькому районі – 515 випадків.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 345 тис. осіб (за добу 10 лютого – 1193)
    • померли понад 8,6 тис. людей (за добу – 32)

    Наразі активних хворих у Києві понад 43 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 212 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1279 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 188 тис. осіб (за добу 10 лютого – 871)
    • померли 4,8 тис. осіб (за добу – 4)

    Нагадаємо, за минулу добу, 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 3 369, медпрацівників – 1247).

    Напередодні глава МОЗ заявив, що Україна вийшла на пік хвилі Covid-19. Ляшко уточнив, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути й про карантин.

    Також з 11 лютого у «червону» зону перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.

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    Теги: Україна хвороби карантин коронавірус
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    Коронавірус у Києві: жертвами хвороби стали 32 людей