У Києві 15 травня оголошено днем жалоби

15 травня в столиці суворо заборонені будь-які розважальні заходи, концерти та святкування

П’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто. Станом на цей час кількість підтверджених жертв зросла до семи осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заву мера столиці Віталія Кличка.

«У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності», – йдеться у заяві.

За словами Кличка, розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває, рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.

Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.

За останніми даними з місця подій, рятувальники деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Дарницькому районі тіло вже третього загиблого. Пошукова операція триває. Також зафіксовано пошкодження інфраструктури метрополітену.