На Київщині зʼявиться модульне містечко для переселенців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Проєкт фінансуватиметься коштом державного, обласного й місцевого бюджетів, а також приватних і донорських інвестицій
фото: Мінрозвитку

Модульне містечко буде створено на земельній ділянці площею 12 га

У Миронівській громаді на Київщині буде збудовано модульне житлове містечко для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінрозвитку.

Зазначається, що Міністерство розвитку громад та територій, Київська обласна військова адміністрація, Миронівська міська рада та благодійна організація «Благодійний фонд «МХП – Громаді» уклали меморандум про реалізацію пілотного проєкту зі створення модульного житлового містечка для внутрішньо переміщених осіб із можливістю подальшого працевлаштування мешканців.

фото: Мінрозвитку

Йдеться про будівництво до 200 будинків із необхідною інфраструктурою та робочими місцями для мешканців. Проєкт фінансуватимуться з бюджетів різних рівнів, приватних інвестицій та донорської підтримки.

Модульне житлове містечко буде створено на земельній ділянці площею 12 га. Проєкт передбачає встановлення сучасних модульних будинків, що дозволить забезпечити житлом близько 600 внутрішньо переміщених осіб. Перше заселення заплановано вже у 2026 році.

фото: Мінрозвитку

Проєкт також включає сучасні підходи до облаштування простору, зокрема:

  • автономність інфраструктури;
  • підвищені стандарти безпеки (формат Citadel);
  • безбар’єрність середовища;
  • створення зон відпочинку та дозвілля (Urban park);
  • сучасний зв’язок, включно з покриттям 5G.
фото: Мінрозвитку

Паралельно триває будівництво кварталу на 1 тис. квартир для маріупольців у Білій Церкві, стартує проєкт у Гощі для жителів Бахмута, а також триває робота над рішенням для переселенців у Кам’янському та на Закарпатті. Загалом у роботі близько 30 таких проєктів у різних громадах – це житло для орієнтовно 40 тис. людей.

До слова, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

переселенці

