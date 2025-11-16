Найбільший російський порт відновив завантаження нафти після української атаки – Reuters

Танкери Suezmax Arlan і Aframax Rodos уже завантажують нафту біля причалів порту

Російський порт «Новоросійськ» відновив завантаження нафти після дводенного припинення, спричиненого ракетним ударом і атакою безпілотників з боку України. Як інформує «Главком», про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію від двох джерел у нафтовій галузі.

Зазначається, що порт «Новоросійськ» і сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму 14 листопада тимчасово призупинили експорт нафти, що еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або 2% світових поставок.

У агентстві додали, що дані LSEG свідчать про те, що два танкери Suezmax Arlan і Aframax Rodos уже завантажують нафту біля причалів порту «Новоросійськ».

Журналісти нагадали, що на «Новоросійськ» припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти. За прогнозами експертів, тривале припинення його роботи призвело б до необхідності закриття нафтових свердловин у Західному Сибіру, що значно скоротило б обсяг нафти, яку Росія постачає на світові ринки.

В агентстві підкреслили, що удар по порту «Новоросійськ», найбільшому експортному хабу Росії в Чорному морі, став найбільш руйнівною атакою України на основну нафтову інфраструктуру РФ у цьому регіоні.

Нагадаємо, що 14 листопада спецпризначенці «Альфа» СБУ спільно з ГУР, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту «Новоросійськ».

Внаслідок атаки було пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру і насосні установки. На нафтотерміналі була сильна пожежа.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни успішно застосували «Довгі Нептуни» по визначених цілях на російській території.