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Віктор Трегубов Журналіст

Морозиво «як в СРСР». Чи дійсно воно було смачне?

glavcom.ua
Люди пам'ятають не смак радянського морозива, а свій захват від нього в дитинстві
фото з відкритих джерел

В дитинстві у людей значно сильніше розвинуті рецептори, що тяжіють до солодкого смаку

Щире переконання деяких в надзвичайних смакових якостях радянського морозива грунтується на двох цікавих явищах:

  1. В дитинстві у людей значно сильніше розвинуті рецептори, що тяжіють до солодкого смаку.
  2. Люди запам'ятовують не стільки факти, скільки враження від них.

Таким чином, люди пам'ятають не смак радянського морозива, а свій захват від нього в дитинстві, коли в принципі все солодке було смачніше, а морозиво ще й діставалося не так часто. Якщо їм просто зараз дати те саме морозиво – вони його не пізнають, або скажуть «та ви що, зовсім не те».

Так ось. Як дитинонька 1985 року народження, я якраз в найсолодші дитячі роки куштував радянське морозиво. І той самий пломбір з удовбанським папірчиком згори. Себто, в мене є ті самі щенячі згадки.

Так ось, авторитетно заявляю на правах безкоштовної реклами: навіть в моїх дитячих спогадах це морозиво не викликало в мене такого ммм, як те, що я тільки-но скуштував. І я не кажу про якусь вичурну італійську желатерію чи грецьке йогуртове морозиво з Поросу. Ні, абсолютно звичайне київське морозиво.

Оце декомунізація, я вважаю.

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Джерело
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Теги: історія декомунізація СРСР

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