Коронавірус виявлено у працівників громадського транспорту Києва



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Хворі перебувають на самоізоляції за межами міста

У комунальному підприємстві «Київпастранс» виявили двох людей із захворюванням на коронавірус. Це - працівники адміністрації автопарку, які не виходять на рейси з пасажирами. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«У них легкий перебіг хвороби. І зараз вони на самоізоляції за межами міста, бо не кияни. Ці працівники жили в гуртожитку підприємства. Коло контактних осіб виявили і обстежили. Хворих серед них немає. В гуртожитку здійснили посилену дезінфекцію», - розповів мер.

Він також зазначив, що всі водії комунального громадського транспорту щодня проходять медичний огляд та вимірювання температури.

«Усі водії комунального громадського транспорту щодня проходять медичний огляд та вимірювання температури. Якщо в когось з них виявляють ознаки захворювання, цю людину не допускають до роботи і відправляють на обстеження. Також громадський комунальний транспорт продовжують дезінфікувати кілька разів на день», - наголосив Кличко.

Він також нагадав власникам ринків про необхідність дотримання вимог щодо роботи під час карантину.

«За дотримання правил відповідальні власники ринків, яких перед відновленням роботи зобов’язали виконувати чіткі регламенти: масковий режим, дистанція між покупцями та продавцями, встановлення захисних екранів, санітайзери. Держпродспоживслужба, разом з іншими контролюючими органами та поліцією перевіряють ринки, і якщо є порушення – складають протоколи, або можуть закрити ринок», - підкреслив Кличко.

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