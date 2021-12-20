Коронавірус виявлено ще у майже 500 мешканців Києва

До лікарень Києва щодня потрапляють понад 100 хворих на коронавірус

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 11 осіб

За минулу добу, 19 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 497 осіб. Це на 123 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 18 грудня було зафіксовано 374 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 321 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 299 тис. осіб (за добу 19 грудня – 683)

померли понад 8 тис. людей (за добу – 11)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 13,9 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 182 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 121 хворого.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 166 тис. осіб (за добу 19 грудня – 100)

померли 4,5 тис. осіб (за добу – 0).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 11,5 тис.

19 грудня в Україні медики зафіксували понад 2,5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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