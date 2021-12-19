Європа отримає додаткові 20 млн доз вакцини Pfizer через поширення «Омікрона»

Погіршення епідеміологічної ситуації у Європейському Союзі потребує прискорення повної вакцинації населення та забезпечення його бустерними дозами

З огляду на складну епідеміологічну ситуацію, а також для прискорення процесів вакцинації, включаючи бустерні щеплення, Єврокомісія досягла домовленості з компанією BioNtech-Pfizer про збільшення обсягів поставок вакцини. Таку інформацію оприлюднила пресслужба Європейської Комісії.

«Єврокомісія домовилася сьогодні з BioNtech-Pfizer про прискорення доставки mRNA-вакцин для країн-членів, яка почнеться за кілька тижнів. У першому кварталі 2022 року будуть доставлені додатково 20 млн доз вакцини (5 млн у січні, 5 млн у лютому та 10 млн у березні). Ці дози надійдуть понад уже заплановану доставку 195 млн доз BioNTech-Pfizer, що доведе загальний обсяг постачання вакцин у першому кварталі до 215 млн доз», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, минулого четверга Єврокомісія також досягла домовленості з компанією Moderna про доставку додаткових доз вакцини у першому кварталі наступного року. Цих домовленостей, за прогнозом, буде достатньо, щоб задовольнити короткотермінову потребу країн-членів у додаткових дозах вакцини.

Виходячи з погіршення епідеміологічної ситуації в Європейському Союзі за останні місяці, повна вакцинація населення та надання бустерних доз залишаються одним із найважливіших пріоритетів ЄС у сфері здоров’я. З огляду на очікування швидкого поширення варіанту Омікрон це завдання є більш невідкладним, ніж будь-коли.

За повідомленням Єврокомісії, ЄС також активував перше замовлення 200 млн доз BioNTech-Pfizer за третім контрактом з цією компанією. Як очікується, майбутні вакцини будуть уже адаптовані для протидії новому варіанту Covid-19 «Омікрон». Їх доставка, як очікується, розпочнеться у другому кварталі наступного року.

Ці вакцини надійдуть додатково до вже передбачених контрактом 450 млн доз. Таким чином, наступного року BioNTech-Pfizer поставить в країни ЄС 650 млн доз вакцини проти Covid-19.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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