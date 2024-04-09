Суддя ліквідованого Окружного адмінсуду має громадянство РФ – розслідування
За даними журналістів, російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі
Журналісти-розслідувачі з'ясували, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова має російське громадянство ще з 2002 року. Зараз вона має статус чинної судді. Про це йдеться в матеріалі проєкту «Схеми».
Журналісти з'ясували, що російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі. На той час вона вже працювала суддею у Вищому арбітражному суді України. Причиною набуття громадянства стала «заміна паспорта громадянина СРСР».
Нині ж російський паспорт Літвінової вважається недійсним, оскільки вона його мала замінити у 2022 році після досягнення 45-річчя. Однак «Схеми» підкреслюють – неотримання нових документів не означає втрату російського громадянства, позаяк порядок офіційного виходу із нього, відповідно до федерального закону «Про громадянство РФ» передбачає окрему процедуру зі зверненням до органів російської влади.
У 2018 році Літвінова проходила кваліфікаційне оцінювання, і на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів збереглася анкета з відповідями судді. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, експрацівниця ОАСК відповіла: «Ні».
Окрім того, журналісти «Схем» знайшли російські паспорти у батьків судді. Мати Літвінової відмовилася спілкуватися з розслідувачем, а батько назвав журналіста «провокатором». Сама ж Літвінова теж назвала «провокацією» факт наявності у себе російського громадянства. На подальші дзвінки та повідомлення вона не відповідала.
Наразі Літвінова має статус чинної судді та отримує зарплату. Так, за 2023 рік вона заробила 1,6 млн гривень.
Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів.
На кінець листопада 2023 року в ліквідованому Окружному адмінсуду Києва нараховувався 51 суддя. Практично кожен з них одержав понад 1 млн грн суддівської винагороди за підсумками 11 місяців. Загалом за січень-листопад 2023-го суддям ОАСК нараховано 65,3 млн грн винагороди, з них виплачено на руки (з урахуванням відмінусованих податків) 51,1 млн грн.
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