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Суддя ліквідованого Окружного адмінсуду має громадянство РФ – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суддя ліквідованого Окружного адмінсуду має громадянство РФ – розслідування
Літвінова має статус чинної судді та отримує зарплату
фото: Радіо Свобода

За даними журналістів, російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова має російське громадянство ще з 2002 року. Зараз вона має статус чинної судді. Про це йдеться в матеріалі проєкту «Схеми».

Журналісти з'ясували, що російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі. На той час вона вже працювала суддею у Вищому арбітражному суді України. Причиною набуття громадянства стала «заміна паспорта громадянина СРСР».

Російський паспорт Літвінової вже вважається недійсним
Російський паспорт Літвінової вже вважається недійсним
фото: Радіо Свобода
Причиною набуття громадянства стала «заміна паспорта громадянина СРСР»
Причиною набуття громадянства стала «заміна паспорта громадянина СРСР»
фото: Радіо Свобода

Нині ж російський паспорт Літвінової вважається недійсним, оскільки вона його мала замінити у 2022 році після досягнення 45-річчя. Однак «Схеми» підкреслюють – неотримання нових документів не означає втрату російського громадянства, позаяк порядок офіційного виходу із нього, відповідно до федерального закону «Про громадянство РФ» передбачає окрему процедуру зі зверненням до органів російської влади.

У 2018 році Літвінова проходила кваліфікаційне оцінювання, і на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів збереглася анкета з відповідями судді. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, експрацівниця ОАСК відповіла: «Ні».

Літвінова переконувала, що не має іншого громадянства
Літвінова переконувала, що не має іншого громадянства
фото: Радіо Свобода

Окрім того, журналісти «Схем» знайшли російські паспорти у батьків судді. Мати Літвінової відмовилася спілкуватися з розслідувачем, а батько назвав журналіста «провокатором». Сама ж Літвінова теж назвала «провокацією» факт наявності у себе російського громадянства. На подальші дзвінки та повідомлення вона не відповідала.

Російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі
Російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі
фото: Радіо Свобода

Наразі Літвінова має статус чинної судді та отримує зарплату. Так, за 2023 рік вона заробила 1,6 млн гривень.

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів.

На кінець листопада 2023 року в ліквідованому Окружному адмінсуду Києва нараховувався 51 суддя. Практично кожен з них одержав понад 1 млн грн суддівської винагороди за підсумками 11 місяців. Загалом за січень-листопад 2023-го суддям ОАСК нараховано 65,3 млн грн винагороди, з них виплачено на руки (з урахуванням відмінусованих податків) 51,1 млн грн.

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Теги: ЗМІ Київ суддя Окружний адмінсуд

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