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Чи діятиме комендантська година у Великодню ніч на Київщині: роз'яснення КОВА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Чи діятиме комендантська година у Великодню ніч на Київщині: роз'яснення КОВА
фото з відкритих джерел

На Великдень правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі

У Київській області на Великдень, у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицею в цей час заборонене. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко 

Напередодні Великодня він зустрівся з представниками Ради Церков, інших релігійних організацій та правоохоронцями.

«Попри складну безпекову ситуацію маємо зробити все, щоб для кожного мешканця Київщини свято було мирним та спокійним. Загроза нових атак росіян значна. Тому всі богослужіння мають бути максимально безпечними», – зазначив Кравченко. 

Представникам церков  дали доручення оперативно та максимально широко поінформувати людей про необхідність дотримання всіх безпекових заходів.

На Великдень, у ніч із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області діятиме без змін – з 00:00 до 5:00 години. Пересування вулицею в цей час заборонене, тому богослужіння транслмутьюватися в онлайн-режимі, храми можна буде відвідати після завершення комендантської години.

Кравченко попросив вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги вірянам рекомендовано пройти до найближчого укриття, про місця їх розташування буде надана необхідна інформація.

Очільник КОВА зазначив, що правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі.

«Але вкрай важливо, щоб і люди були максимально пильними. Тому прошу, якщо є інформація про можливі провокації – не зволікати. Одразу звертайтеся до правоохоронних органів. Найбільше християнське свято має бути дійсно святом для кожного віруючого», – сказав Кравченко. 

Нагадаємо, Вселенський Патріарх Варфоломій закликав християн східного і західного обряду до спільної дати святкування Великодня. Про це повідомляє Catolic Curture.  

Патріарх висловив сподівання, що домовленість про спільну дату може бути досягнута вже наступного року. «Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства», – сказав він.

Зазначається, що в 2025 році виповнюється 1700 років Нікейського собору - першого вселенського собору, який сформулював, зокрема, правила визначення дати Пасхи. Багато років тому Варфоломій вже називав домовленість про спільну дату Великодня важливою темою для підготовки до ювілею.

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Як відомо, православний та католицький світи мають різні пасхалії, тож новий календар не вплине на святкування Великодня.

Перехід на новоюліанський календар не вплине на дату святкування Великодня. Про це заявив митрополит Київський і всієї Русі Епіфаній на брифінгу за результатами Помісного собору ПЦУ.

«Цей календар не стосується пасхалії, тому що у православних і католиків вона різна. І є відповідна комісія, створена від православних і католиків, яка розглядає це питання тривалий час, щоби спільно святкувати Великдень. Але ми дотримуємося тієї пасхалії, яка є у помісних православних церквах», – пояснив митрополит.

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Митрополит Епіфаній підкреслив, що подібні рішення можуть ухвалити «лише на рівні православних і католиків».Митрополит зазначив, що впровадженням новоюліанського календаря ПЦУ узгодила календар свят із державою, тож церква святкуватиме Покрову 1 жовтня та Різдво 25 грудня. Інші свята, за його словами, надалі будуть поступово адаптовуватися й переноситися.

Нагадаємо, що ПЦУ остаточно переходить на новоюліанський календар. При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах – протоколом), можуть продовжувати залишатися на старому календарі. Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати.

 

Теги: укриття комендантська година свято Великдень 2024 православна церква Православная церковь Украины

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