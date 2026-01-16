Головна Київ Новини
search button user button menu button

Де у Києві купити ліки під час блекауту: перелік цілодобових аптек із резервним живленням

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Де у Києві купити ліки під час блекауту: перелік цілодобових аптек із резервним живленням
У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями
фото з відкритих джерел

Шість закладів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7

На випадок тривалої відсутності електропостачання у столиці визначили перелік чергових аптечних пунктів КП «Фармація», що працюватимуть цілодобово. Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками. Про це повідомляють у Департаменті охорони здоров’я КМДА, інформує «Главком».

За даними департаменту, шість закладів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7.

Аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва – на лівому та правому берегах – безпосередньо в корпусах медзакладів. Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати життєво необхідні медикаменти, інсуліни та засоби медичного призначення.

Адреси аптек, що працюватимуть цілодобово, в разі тривалої відсутності електропостачання:

Лівий берег

Дарницький район

  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» (корпус 1). Аптечний пункт № 1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121.

Деснянський район

  • КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги». Аптечний пункт № 3 (аптека № 119), вул. Кубанської України, 10.

Правий берег

Оболонський район

  • КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1». Аптечний пункт № 3 (аптека № 74), вул. Богатирська, 30, корпус 1. 

Солом’янський район

  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6» (Медмістечко). Аптечний пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3. 

Печерський район

  • КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12». Аптечний пункт № 1 (аптека № 125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А. 

Шевченківський район

  • НДСЛ «Охматдит». Аптека № 52, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 

Читайте також:

Теги: лікарня Охматдит аптека Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угода про 100-річне партнерство: «Батьківщина-мати» засяяла символічними кольорами
Угода про 100-річне партнерство: «Батьківщина-мати» засяяла символічними кольорами
Вчора, 20:07
Колишні власники Хана, евакуюючись із Донеччини, залишили лева на «тимчасову перетримку» чоловіку на Дніпропетровщині й зникли
Київські волонтери врятували лева, який утримувався просто неба в лютий мороз
Вчора, 15:06
Настоятель Римсько-католицької парафiї св. Миколая у Києвi отець Павло Вишковський демонструє парафіянам документ про передачу храму
Уряд передав костел Святого Миколая у Києві релігійній громаді: подробиці рішення
7 сiчня, 12:34
Оперативники затримали порушника на місці події
У Києві чоловік викрав автобус та влаштував масштабну аварію
3 сiчня, 17:15
У столиці протягом найближчої години та вночі 31 грудня очікуються пориви вітру 15–20 м/с
У Києві оголошено «жовтий» рівень небезпеки через сильний вітер
30 грудня, 2025, 23:32
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 18:32
Рятувальники Wild Animals Rescue Center ввели тварині седативні препарати
На столичній Оболоні з квартири вилучено вовка, який напав на власницю (відео)
22 грудня, 2025, 13:52
Порушника затримано, вирішується питання щодо правової кваліфікації його дій
Поліція застосувала зброю в Новобіличах під час затримання порушника
16 грудня, 2025, 18:53
Про смерть дитини поліція дізналася 15 грудня
Смерть третьокласника у Тернополі: поліція має запитання до медиків
16 грудня, 2025, 15:26

Новини

Де у Києві купити ліки під час блекауту: перелік цілодобових аптек із резервним живленням
Де у Києві купити ліки під час блекауту: перелік цілодобових аптек із резервним живленням
Залужний на київському вокзалі зустрів поважного гостя
Залужний на київському вокзалі зустрів поважного гостя
«Соціальне таксі» діє у 25 громадах Київщини: хто може скористатися послугою
«Соціальне таксі» діє у 25 громадах Київщини: хто може скористатися послугою
У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи
У столиці викрито схему «зняття з розшуку ТЦК» за 20 тис. грн: деталі справи
Канікули у школах Києва продовжено до 1 лютого: заява Шмигаля
Канікули у школах Києва продовжено до 1 лютого: заява Шмигаля
Рік після втечі Брагінського. Що відомо про кримінальні справи ексначальника метро Києва
Рік після втечі Брагінського. Що відомо про кримінальні справи ексначальника метро Києва

Новини

Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua