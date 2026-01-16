Де у Києві купити ліки під час блекауту: перелік цілодобових аптек із резервним живленням

У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями

На випадок тривалої відсутності електропостачання у столиці визначили перелік чергових аптечних пунктів КП «Фармація», що працюватимуть цілодобово. Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками. Про це повідомляють у Департаменті охорони здоров’я КМДА, інформує «Главком».

За даними департаменту, шість закладів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7.

Аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва – на лівому та правому берегах – безпосередньо в корпусах медзакладів. Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати життєво необхідні медикаменти, інсуліни та засоби медичного призначення.

Адреси аптек, що працюватимуть цілодобово, в разі тривалої відсутності електропостачання:

Лівий берег

Дарницький район

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» (корпус 1). Аптечний пункт № 1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121.

Деснянський район

КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги». Аптечний пункт № 3 (аптека № 119), вул. Кубанської України, 10.

Правий берег

Оболонський район

КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1». Аптечний пункт № 3 (аптека № 74), вул. Богатирська, 30, корпус 1.

Солом’янський район

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6» (Медмістечко). Аптечний пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.

Печерський район

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12». Аптечний пункт № 1 (аптека № 125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А.

Шевченківський район

НДСЛ «Охматдит». Аптека № 52, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці.