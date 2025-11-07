Поезія Миколи Вінграновського зазвучить у новому альбомі гурту Schmalgauzen

Музиканти отримали офіційний дозвіл від сина поета та вже працюють над створенням майбутнього альбому

Гурт Schmalgauzen отримав права на шість віршів Миколи Вінграновського й планує записати повноцінний альбом, присвячений українському поету-шістдесятнику. Про це учасники гурту розповіли під час інтерв’ю Сергію Жадану.

«Вже десь пів року пройшло – добилися, нам дали права. Ми достукалися до сина Вінграновського, щоби офіційно це робити. Приблизно на шість його віршів. Може бути цілий альбом», – розповів музикант Влад Михальчук.

За його словами, гурт уже виконував композиції поета, зокрема на літературному вечорі пам’яті Миколи Вінграновського у супроводі струнних інструментів. Наразі Schmalgauzen мають ідеї для створення альбому та його подачі, однак для реалізації проєкту потрібен час.

Микола Вінграновський – український поет, прозаїк, режисер і актор, один із найяскравіших представників покоління шістдесятників. Його творчість поєднує ліризм, емоційність і глибоку любов до України.

Гурт Schmalgauzen відомий своїми театрально-музичними виступами та поєднанням поезії з сучасною музикою.

Нагадаємо, що молоді українські виконавці та блогери зняли ремейк культового кліпу гурту Океан Ельзи «Там, де нас нема», ожививши хіт 1998 року з гумором, несподіваними камео та трьома Вакарчуками одночасно. Це був перший професійний відеокліп гурту Океан Ельзи, а також один з перших українських відеокліпів, які були свого часу показані на каналі MTV. У кліпі роль Святослава Вакарчука виконали одразу три виконавці – Brykulets, Влад Михальчук зі Schmalgauzen і Павло Гоц. Дениса Глініна зіграв Женя Янович, Хусточку – Міша Лебіга, а Павла Гудимова – комік Сергій Чирков.