У день свого ювілею Наталя Сумська вийде на сцену у легендарній виставі

Юлія Відміцька
Наталія Сумська у виставі «Незрівнянна»
фото: театр Франка

Наталія Сумська зіграє на сцені театру імені Івана Франка у свій день народження

22 квітня народній артистці України Наталії Сумській виповнюється 70 років. У свій ювілей акторка вийде на сцену та зіграє одну зі своїх найкращих ролей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сайт театру ім. Івана Франка.

22 квітня о 18:00 на сцену Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка вийде видатна акторка Наталія Сумська. У свій день народження актриса зіграє роль Флоренс Фостер у виставі «Незрівнянна».

Це вистава за п’єсою сучасного англійського драматурга Пітера Квілтера «Незрівнянна» (2005). «В центрі оповіді – реальна історія неординарної особистості кінця ХІХ – початку ХХ століття Флоренс Фостер Дженкінс (1868–1944 рр). Американська піаністка та співачка (сопрано) – одна з найперших представниць «аутсайдерської музики», що стала відомою завдяки повній відсутності музичного слуху, почуття ритму та вокального таланту. Не дивлячись на це, вона вважала себе неперевершеною вокалісткою», – йдеться на сайті театру.

У головних ролях на сцені театру Франка у виставі «Незрівнянна» грає Наталя Сумська, а режисером вистави є її чоловік Анатолій Хостікоєв. Вистава триває 2 години 30 хвилин.

Наталю Сумську у театрі Франка можна побачити у таких виставах:

  • «Кайдашева сімʼя»
  • «Незрівнянна»
  • «Люкс для іноземців»
  • «Грек Зорба»
  • «Візит»
  • «Коріолан»
  • «Моя професія – синьйор з вищого світу»

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка привітав Наталію Сумську з ювілеєм. Також на сторінці театру опублікували фото з акторкою.

«Вітаємо неймовірну Наталю Сумську з ювілеєм! Наталю В'ячеславівно, Ви невідʼємна частина нашої великої франківської родини. Дякуємо за чесність у кожній ролі, за щирість, силу і світло, які відчуваються навіть у тиші між словами. Нехай поруч завжди будуть вдячні глядачі, натхнення не полишає, а театр щоразу відкривається новими сенсами. Міцного здоров’я Вам, тепла, радості і невичерпної енергії» , – йдеться у дописі в Facebook.

Нагадаємо, 22 квітня 2026 року Наталія Сумська відзначає ювілей. Українській акторці виповнюється 70 років. З нагоди дня народження зірки «Главком» розповідав про творчий шлях та головні ролі Наталії Сумської. Як відомо, Наталія Сумська – є відомою українською акторкою. У 2000 році актриса отримала завдання народної артистки України. А наразі є провідною акторкою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. 

