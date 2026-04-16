Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ 16 квітня: екіпаж «швидкої» потрапив під повторний обстріл (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ 16 квітня: екіпаж «швидкої» потрапив під повторний обстріл (фото)
Машина екстреної (швидкої) медичної допомоги має значні пошкодження
фото: КМДА

Медичний персонал бригади та водій швидкої дістали поранення та травмування середньої важкості

Сьогодні, 16 квітня 2026 року, внаслідок нічної атаки травмовані медики швидкої допомоги. Під час повітряної тривоги вони надавали допомогу постраждалим на місці виклику. В цей момент відбулося повторне влучання. Про це повідомляє Главком із посиланням на КМДА.

«У ніч проти 16 квітня під час повітряної тривоги в Києві бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик, щоб рятувати життя людей. У цей момент відбулося повторне влучання – цілеспрямований удар по тих, хто вже допомагав постраждалим», – інформував керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний. 

Як наслідок, медичний персонал бригади та водій швидкої дістали поранення та травмування середньої важкості. За інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, постраждалих госпіталізовано до медичних закладів столиці. 

5 фото
На весь екран
Внаслідок нічної атаки травмовані медики і вщент розбита машина швидкої меддопомоги, яка прибула на місце виклику
фото: КМДА

Машина екстреної (швидкої) медичної допомоги має значні пошкодження:  розбите лобове скло, відсутнє скло бічних і задніх дверей, деформований кузов, пошкоджене кріплення дверей медичного салону та кабіни водія, розбита внутрішня обшивка салону, виведена з ладу система електроживлення. Також технічні пошкодження має медичне обладнання. 

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди, є поранені.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

Теги: Київ обстріл КМДА медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua