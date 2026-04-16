Атака на Київ 16 квітня: екіпаж «швидкої» потрапив під повторний обстріл (фото)

Медичний персонал бригади та водій швидкої дістали поранення та травмування середньої важкості

Сьогодні, 16 квітня 2026 року, внаслідок нічної атаки травмовані медики швидкої допомоги. Під час повітряної тривоги вони надавали допомогу постраждалим на місці виклику. В цей момент відбулося повторне влучання. Про це повідомляє Главком із посиланням на КМДА.

«У ніч проти 16 квітня під час повітряної тривоги в Києві бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик, щоб рятувати життя людей. У цей момент відбулося повторне влучання – цілеспрямований удар по тих, хто вже допомагав постраждалим», – інформував керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Як наслідок, медичний персонал бригади та водій швидкої дістали поранення та травмування середньої важкості. За інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, постраждалих госпіталізовано до медичних закладів столиці.

5 фото На весь екран







Внаслідок нічної атаки травмовані медики і вщент розбита машина швидкої меддопомоги, яка прибула на місце виклику фото: КМДА

Машина екстреної (швидкої) медичної допомоги має значні пошкодження: розбите лобове скло, відсутнє скло бічних і задніх дверей, деформований кузов, пошкоджене кріплення дверей медичного салону та кабіни водія, розбита внутрішня обшивка салону, виведена з ладу система електроживлення. Також технічні пошкодження має медичне обладнання.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди, є поранені.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.