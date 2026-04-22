«Бумбокс» анонсував два концерти у Києві вперше з початку вторгнення: чого чекати глядачам

Гурт спрямує частину коштів з продажу квитків на потреби Сил оборони України

У Києві в травні відбудуться два великих концерти гурту «Бумбокс». Це будуть перші сольні концерти музикантів від початку повномасштабного вторгнення. На сцені з гуртом з'являються й інші зірки. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу «Бумбоксу».

Концерти «Бумбоксу» відбудуться 16 та 17 травня у Blockbuster Mall в Києві. Після повномасштабного вторгнення гурт пообіцяв шанувальникам обов’язково дати концерт тим, хто купив квитки на концерти в Києві.

Тож через чотири роки «Бумбокс» анонсував два великі концерти. «Важко повірити, але це два перші сольні виступи гурту в Україні за всю повномасштабку. Вони дуже важливі як для банди, так і для слухачів. І річ не стільки у презентації нового максісинглу «Живий», не в дизайні сцени, яку обіцяють зробити настільки незвичною, що на ній будуть місця для фанів – слідкуйте за рекламою, а в тому, що Бумбокс нарешті зіграють вдома. Два величезні концерти!» – розповіли у пресслужбі гурту.

Також на сцені разом із «Бумбоксом» з'являться й інші артисти. Гурт запросив на свій концерт Сашу Чемерова, Женю Галича, Domiy і Frolovʼу.

Наразі на 16 травня квитки на концерт вже розпродані. Однак ще є квитки на 17 травня, тож гурт закликає шанувальників поквапитися та встигнути придбати своє місце на концерті. Частина прибутку з продажу квитків та мерчу гурту направлять до «Фонду Андрія Хливнюка» фронтмена гурту. Гроші спрямують на закупівлі спорядження для Сил Оборони України.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило, що музичні гурти «Без обмежень» та «Бумбокс» мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період.

Гурт «Бумбокс» створений 2004 року в Києві вокалістом Андрієм Хливнюком, гітаристом Андрієм Самойлом («Мухою») та Валентином Матіюком (Dj Валіком).

До слова, музикант і військовослужбовець Андрій Хливнюк висловився про майбутнє пісень гурту «Бумбокс», які написані російською. Виконавець поділився, що поки планів на українськомовний переклад хітів немає. Андрій вважає це частиною шляху, який був у минулому. Натомість він відмовився виконувати їх на благодійних концертах «Бумбоксу». Крім того, зізнався, що з невиданого репертуару також має намір позбутися російської, тому що ця «мова воює з нашою».