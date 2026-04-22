Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Бумбокс» анонсував два концерти у Києві вперше з початку вторгнення: чого чекати глядачам

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Гурт спрямує частину коштів з продажу квитків на потреби Сил оборони України

У Києві в травні відбудуться два великих концерти гурту «Бумбокс». Це будуть перші сольні концерти музикантів від початку повномасштабного вторгнення. На сцені з гуртом з'являються й інші зірки. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу «Бумбоксу».

Концерти «Бумбоксу» відбудуться 16 та 17 травня у Blockbuster Mall в Києві. Після повномасштабного вторгнення гурт пообіцяв шанувальникам обов’язково дати концерт тим, хто купив квитки на концерти в Києві.

Тож через чотири роки «Бумбокс» анонсував два великі концерти. «Важко повірити, але це два перші сольні виступи гурту в Україні за всю повномасштабку. Вони дуже важливі як для банди, так і для слухачів. І річ не стільки у презентації нового максісинглу «Живий», не в дизайні сцени, яку обіцяють зробити настільки незвичною, що на ній будуть місця для фанів – слідкуйте за рекламою, а в тому, що Бумбокс нарешті зіграють вдома. Два величезні концерти!» – розповіли у пресслужбі гурту.

фото: пресслужба гурту «Бумбокс»

Також на сцені разом із «Бумбоксом» з'являться й інші артисти. Гурт запросив на свій концерт Сашу Чемерова, Женю Галича, Domiy і Frolovʼу.

Наразі на 16 травня квитки на концерт вже розпродані. Однак ще є квитки на 17 травня, тож гурт закликає шанувальників поквапитися та встигнути придбати своє місце на концерті. Частина прибутку з продажу квитків та мерчу гурту направлять до «Фонду Андрія Хливнюка» фронтмена гурту. Гроші спрямують на закупівлі спорядження для Сил Оборони України.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило, що музичні гурти «Без обмежень» та «Бумбокс» мають статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення в особливий період.

Гурт «Бумбокс» створений 2004 року в Києві вокалістом Андрієм Хливнюком, гітаристом Андрієм Самойлом («Мухою») та Валентином Матіюком (Dj Валіком). 

До слова, музикант і військовослужбовець Андрій Хливнюк висловився про майбутнє пісень гурту «Бумбокс», які написані російською. Виконавець поділився, що поки планів на українськомовний переклад хітів немає. Андрій вважає це частиною шляху, який був у минулому. Натомість він відмовився виконувати їх на благодійних концертах «Бумбоксу». Крім того, зізнався, що з невиданого репертуару також має намір позбутися російської, тому що ця «мова воює з нашою».

Теги: Київ Бумбокс концерт Андрій Хливнюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua