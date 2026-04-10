Квітнева аномалія: у Києві, Чернігові та Харкові випав сніг (відео)

Ірина Міллер
Снігопад у Харкові10 квітня 2026 року
Синоптики раніше попереджали, що в цих регіонах очікується мокрий сніг і погіршення погодних умов

Сьогодні, 10 квітня, мешканці Києва, Чернігова та Харкова стали свідками нетипового для середини весни явища – тут випав сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

10 квітня у Києві випав мокрий сніг, така ж ситуація спостерігається у Харкові та Чернігові. Синоптики раніше попереджали, що в цих регіонах очікується мокрий сніг і погіршення погодних умов. 

У соцмережах також поширюють архівні кадри з парку Кіото. На відео зафіксовано сильний снігопад під час піку цвітіння сакур. Тоді в парку під деревами на ґрунті утворився тонкий шар снігу, який швидко танув на асфальтованих алеях. Незважаючи на те, що сьогодні на Троєщині справді пролітав сніг, метеорологічні умови наразі не призвели до настільки інтенсивних опадів, як на поширених у пабліках відео.

Зараз у Києві температура повітря коливається в межах 4 градусів тепла. Ледь помітний сніг пролітає і в інших районах столиці, проте через плюсову температуру він переважно тане ще у повітрі.

Український гідрометеорологічний центр попереджав, що протягом 10 та 11 квітня на території Києва та області очікується вторгнення холодного повітря. У нічні години синоптики прогнозують заморозки у повітрі – від 0 до 3 градусів морозу. Через це оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності. Такі різкі зміни погоди становлять особливу загрозу для аграріїв та приватних господарств. Фахівці застерігають: під ударом опинилися ранньоквітучі плодові дерева, що може критично вплинути на цьогорічний урожай.

Нагадаємо, що ситуація з погодою у Києві почала стрімко погіршуватися ще 8 квітня. Тоді столицю накрила хвиля змішаних опадів, а температура впала до +4°C буквально за лічені години. Газони та тротуари за лічені хвилини вкрила дрібна крижана крупа, створивши аномальний пейзаж: білий лід на фоні яскравого цвітіння форзицій та молодої трави.

«Це потурання окупанту». Голова Інституту пам'яті розкритикував ідею фонтану на місці Леніна
Заморозки на Великдень: синоптики оголосили на Київщині «помаранчевий» рівень небезпеки
Квітнева аномалія: у Києві, Чернігові та Харкові випав сніг (відео)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 квітня
В арештованому будинку Захарченка зафіксовано проживання сторонніх осіб: деталі від АРМА
18 курей на багажнику та пес у салоні: мережу зворушив вдівець-переселенець (відео)

