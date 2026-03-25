Скандал навколо концерту Віктора Павліка. Ірина Білик послалася на Біблію і всіх розсудила

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Ірина Білик втрутилася у скандал із концертом Павліка
Артистка закликала до взаєморозуміння і пояснила ситуацію навколо роботи команди та «заливок» для голосу

Народна артистка України Ірина Білик відреагувала на скандал навколо концерту народного артиста Віктора Павліка, закликавши учасників конфлікту до стриманості та взаєморозуміння. Йдеться про конфлікт між організаторами концерту та дружиною артиста, який виник за лаштунками під час підготовки виступу. Про це повідомляє «Главком».

Співачка критично висловилася щодо публічного поширення записів розмов і конфліктів у соцмережах. Вона застерегла, що така практика може призвести до взаємних звинувачень і подальшої ескалації.

«Якщо всі почнуть записувати один одного на диктофон і викладати в соцмережі… то можна буде сміливо кожного у цьому світі розп’яти на Голгофі. Я щиро бажаю нашому шоу-бізнесу більше толерантності та взаєморозуміння. Як сказано в Біблії, інколи найкращий шлях – це вміти пробачати одне одного», – написала вона.

Білик наголосила, що не була присутня під час конфліктних розмов і не може оцінювати всі деталі ситуації. Водночас вона підкреслила, що відповідальність за проведення концерту лежить на людині, яка керує процесом і ухвалює рішення, необхідні для успішного виступу.

Артистка також звернула увагу на специфіку роботи виконавців, зокрема на необхідність медичних процедур для підтримки голосу. За її словами, так звані «заливки» є звичайною практикою у роботі фоніатрів і допомагають артистам відновлювати голосові зв’язки в умовах щільного концертного графіка.

«Вони не шкодять артисту, а навпаки рятують голос у важких умовах», – зазначила Білик, додавши, що подібні процедури дозволяють вийти на сцену навіть за значного навантаження.

Білик закликала представників шоу-бізнесу до більшої толерантності та взаємоповаги, зазначивши, що іноді найкращим рішенням є вміння пробачати.

Окремо артистка згадала про власний досвід підготовки масштабного шоу та підтримку з боку продюсера Сергія Пермана, який, за її словами, допомагав їй під час важкої хвороби перед концертами.

Нагадаємо, що 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. 

За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової). У Палаці «Україна» наголосили, що жодні складні умови підготовки заходу не виправдовують таку поведінку в бік жінки.

Пізніше Сергій Перман, керівник Палацу «Україна», який організував та фінансував ювілейне шоу Віктора Павліка, уперше особисто прокоментував скандал, що стався за кулісами. Нагадаємо, дружина співака Катерина Репяхова, звинуватила організаторів в її приниженні. У відповідь Палац пояснив ситуацією тим, що дружина втручалася в організаційні процеси просто посеред шоу, але при цьому вибачився перед нею.

Читайте також:

Читайте також

Бренде заявив, що ухвалив таке рішення після ретельного розгляду
Глава Всесвітнього економічного форуму йде з посади через скандал з файлами Епштейна
26 лютого, 15:01
Протести в Тирані змусили уряд відправити у відставку віцепрем’єрку
Корупційний скандал в Албанії. Протестувальники «дотисли» уряд звільнити віцепрем'єрку
27 лютого, 04:27
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 березня
6 березня, 14:10
Олена Кравець прокоментувала скандал навколо фінансування її шоу «Тихий вечір»
Олена Кравець розповіла, як втратила роботу та репутацію
6 березня, 17:37
Батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу
Скандал із благодійним фондом соратниці Порошенка. Депутатка Зінкевич пояснила несподівану вигоду
10 березня, 15:13
Директорка БФ «Госпітальєри» Юлія Шевчук (на фото у центрі) розповіла прибутки медбату
Скільки коштів отримав фонд «Госпітальєри» за 2025 рік? Директорка дала відповідь
10 березня, 16:34
Кацьянова Юлія представляє свою колекцію з малюнком Галини Назаренко у 2019 році
Дизайнерка одягу з петриківським розписом потрапила у скандал
13 березня, 14:36
Стан учня задовільний, він продовжує навчання у ліцеї
Вчителька витирала ноги об голову учня: подробиці скандалу у столичному ліцеї
16 березня, 21:30
Філатов і Лачен влаштували гучну сварку у соцмережах
Філатов vs Лачен. Образи, погрози і «стрілка» у центрі Києва: подробиці скандалу
17 березня, 10:35

Скандал навколо концерту Віктора Павліка. Ірина Білик послалася на Біблію і всіх розсудила
Скандал навколо концерту Віктора Павліка. Ірина Білик послалася на Біблію і всіх розсудила
Новий серіал про Гаррі Поттера: HBO показав перші кадри зі зйомок
Новий серіал про Гаррі Поттера: HBO показав перші кадри зі зйомок
Помер 56-річний український актор Олег Гусєв
Помер 56-річний український актор Олег Гусєв
Українці розкритикували Козловського через концерти в Полтаві в дні жалоби: деталі скандалу
Українці розкритикували Козловського через концерти в Полтаві в дні жалоби: деталі скандалу
Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі: як зірки підтримали співака (фото)
Монатік іронічно відреагував на хейт у мережі: як зірки підтримали співака (фото)
Підготовка до Євробачення. Співачка Leleka поскаржилася, що змушена витрачати великі кошти
Підготовка до Євробачення. Співачка Leleka поскаржилася, що змушена витрачати великі кошти

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
