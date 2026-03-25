Скандал навколо концерту Віктора Павліка. Ірина Білик послалася на Біблію і всіх розсудила

Артистка закликала до взаєморозуміння і пояснила ситуацію навколо роботи команди та «заливок» для голосу

Народна артистка України Ірина Білик відреагувала на скандал навколо концерту народного артиста Віктора Павліка, закликавши учасників конфлікту до стриманості та взаєморозуміння. Йдеться про конфлікт між організаторами концерту та дружиною артиста, який виник за лаштунками під час підготовки виступу. Про це повідомляє «Главком».

Співачка критично висловилася щодо публічного поширення записів розмов і конфліктів у соцмережах. Вона застерегла, що така практика може призвести до взаємних звинувачень і подальшої ескалації.

«Якщо всі почнуть записувати один одного на диктофон і викладати в соцмережі… то можна буде сміливо кожного у цьому світі розп’яти на Голгофі. Я щиро бажаю нашому шоу-бізнесу більше толерантності та взаєморозуміння. Як сказано в Біблії, інколи найкращий шлях – це вміти пробачати одне одного», – написала вона.

Білик наголосила, що не була присутня під час конфліктних розмов і не може оцінювати всі деталі ситуації. Водночас вона підкреслила, що відповідальність за проведення концерту лежить на людині, яка керує процесом і ухвалює рішення, необхідні для успішного виступу.

Артистка також звернула увагу на специфіку роботи виконавців, зокрема на необхідність медичних процедур для підтримки голосу. За її словами, так звані «заливки» є звичайною практикою у роботі фоніатрів і допомагають артистам відновлювати голосові зв’язки в умовах щільного концертного графіка.

«Вони не шкодять артисту, а навпаки рятують голос у важких умовах», – зазначила Білик, додавши, що подібні процедури дозволяють вийти на сцену навіть за значного навантаження.

Білик закликала представників шоу-бізнесу до більшої толерантності та взаємоповаги, зазначивши, що іноді найкращим рішенням є вміння пробачати.

Окремо артистка згадала про власний досвід підготовки масштабного шоу та підтримку з боку продюсера Сергія Пермана, який, за її словами, допомагав їй під час важкої хвороби перед концертами.

Нагадаємо, що 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка.

За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової). У Палаці «Україна» наголосили, що жодні складні умови підготовки заходу не виправдовують таку поведінку в бік жінки.

Пізніше Сергій Перман, керівник Палацу «Україна», який організував та фінансував ювілейне шоу Віктора Павліка, уперше особисто прокоментував скандал, що стався за кулісами. Нагадаємо, дружина співака Катерина Репяхова, звинуватила організаторів в її приниженні. У відповідь Палац пояснив ситуацією тим, що дружина втручалася в організаційні процеси просто посеред шоу, але при цьому вибачився перед нею.