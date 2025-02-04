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«Піддавалася сексуальному і психологічному насиллю». Актриса театру Франка звинуватила відомого фотографа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Олена Фесуненко зізналася, що піддавалася сексуальному і психологічному насиллю зі сторони Вадима Клименка
колаж: glavcom.ua

«Не бійтеся, не мовчіть, звільніться, запамʼятайте і зрозумійте – ви не винні!!!», – Олена Фесуненко звернулася до постраждалих від насильства

Актриса Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, Олена Фесуненко звинуватила фотографа Вадима Клименка у сексуальному та психологічному насильстві. За її словами, з 14 років вона протягом майже п'яти років зазнавала домагань. Про це акторка написала у Facebook.

«Дівчата, жінки, діти, повнолітні і неповнолітні, які постраждали від сексуальних домагань, психологічного тиску і розбещення зі сторони фотографа Вадима Клименка, який продовжує вести у Івано-Франківську фотогурток «Ракурс» із залученням на індивідуальні фотосесії. Напишіть мені, я вас підтримаю!!!», – написала Олена Фесуненко.

«Піддавалася сексуальному і психологічному насиллю». Актриса театру Франка звинуватила відомого фотографа фото 1
скріншот

Акторка зауважує, що з 14 років вона протягом майже п'яти років піддавалася сексуальному і психологічному насиллю: «Минуло дуже багато років мого мовчання, мені тоді було 14 і майже 5 років я піддавалася сексуальному і психологічному насиллю! Дівчатка, повірте, я дуже розумію вас і дуже вам співчуваю…Тільки зараз, маючи вже своїх дітей, я знайшла в собі сили зізнатися і, можливо, цим вберегти вас від цієї людини, яка продовжує свою діяльність, працює з дітьми віком від 10 до 17 років, робить фотовиставки і отримує нагороди».

Фесуненко підкреслила важливість захисту дітей та закликала бути обережними, якщо їхні діти відвідують заняття у Клименка

«Не бійтеся, не мовчіть, звільніться, запамʼятайте і зрозумійте – ви не винні!!! А злочинці мають бути покарані. Батьки, якщо ви читаєте мій допис і знаєте, що ваші діти або діти ваших знайомих ходять до нього, будьте обережні і максимально серйозно поставтеся до цієї інформації. Треба захистити наших дітей!», – йдеться у заяві.

Акторка Олена Фесуненко у своєму дописі позначила Facebook-сторінку фотографа Вадима Клименка, однак він поки що не відреагував на звинувачення.

Нагадаємо,  викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».

Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію. В Університеті Карпенка-Карого повідомили, що вже розпочали службову перевірку і зазначили, що не отримували скарг на дії Білоуса.

Варто нагадати, що раніше студентки вишу вже заявляли про домагання викладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого – Володимира Талашка. Одна киянка навіть публічно стверджувала, що чоловік нібито зґвалтував її неповнолітньою. Тоді Талашко звільнився з університету, проте поліція не знайшла доказів злочину.

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Теги: акторка театр фотограф Івано-Франківськ Івано-Франківщина

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