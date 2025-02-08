Нацвідбір-2025. Що відомо про фіналістів, де дивитися та як голосувати

Переможця на 50% визначає журі та на 50% глядачі

Уже в суботу, 8 лютого, відбудеться довгоочікуваний фінал Національного відбору на «Євробачення 2025». Саме в цей день стане відомо, хто вирушить до Базеля, Швейцарія, аби представити Україну на міжнародній арені.

Трансляція музичного конкурсу розпочнеться о 18:30. Під час неї свої номери представлять усі 10 фіналістів. Як відомо, ведучими події стануть гуморист Василь Байдак, незмінний голос Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко та ведуча і блогерка Маша Єфросиніна.

Національний відбір на Євробачення-2025 виграв з піснею. Він отримав високі оцінки як від журі, так і від глядачів і представлятимуть Україну на конкурсі у Швейцарії.

Хто бере участь у Нацвідборі на Євробачення-2025?

«ДК Енергетик»

«ДК Енергетик» – київсько-броварський постпанк-гурт, заснований у 2022 році. Колектив складається з вокаліста Якова Марного, гітариста Всеволода Шутки та бас-гітариста Олександра «Фола» Фолянського. Назва гурту походить від палацу культури «Енергетик» у Прип’яті, що символічно пов’язує їхню музику з історією Чорнобиля та постіндустріальною естетикою.

Детальніше про творчий шлях і унікальне звучання гурту читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. «ДК Енергетик»: постпанк-гурт, що підкорив геймерів Stalker 2».

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко народилася у місті Шостка, Сумської області. З дитинства вона займалася балетом і брала участь у театральних виставах. Молода артистка здобула популярність не лише завдяки своїм хітам, а й через історію, пов’язану з виконавицею Klavdia Petrivna.

Подробиці про творчий шлях співачки та її музичну кар’єру читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Маша Кондратенко: балерина, яка має дуети з Білик та Klavdia Petrivna».

Future Culture

Future Culture – київський музичний гурт, заснований у 2022 році. До складу колективу входять п’ятеро музикантів: вокалісти Дар’я Ремез та Олексій Боднар, барабанщик Андрій Литвиненко, бас-гітарист Олексій Руденко та гітарист Андрій Шулаков. Стиль Future Culture не можна віднести до якогось одного напряму, адже музиканти постійно експериментують. Кожен їхній виступ перетворюється на імпровізаційний джем.

Детальніше про колектив, який відомий своїм унікальним стилем, читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Future Culture: як столичний квінтет пробився на велику сцену».

Абіє

Наталія Шевченко родом із Миргорода, що на Полтавщині. Її музичний проєкт «Абіє» існує вже близько семи років із перервами. Перші серйозні кроки в кар'єрі вона зробила у 2021 році, коли треки співачки з'явилися на стримінгових платформах. Артистка відома своєю любов’ю до музичних колаборацій.

Подробиці про волонтерську та творчу діяльність співачки читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Абіє: співачка, яка пережила серйозну травму напередодні конкурсу».

Khayat

Андрій Хайат народився в місті Знам'янка Кіровоградської області у музикальній родині. Він здобув музичну освіту, закінчивши місцеву музичну школу по класу акордеона. Його дитячі роки минули в різних країнах. Співак втретє брав участь у Нацвідборі.

Детальніше про творчий шлях Khayat, головні здобутки читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Khayat: громадянин Британії представлятиме Україну?».

Ziferblat

Київський гурт Ziferblat заснували брати-близнюки Данило Лещинський (соліст) і Валентин Лещинський (гітарист). Пізніше до складу колективу приєднався барабанщик Федір Ходаков. Свій дебютний альбом «Кіносеанс» гурт Ziferblat випустив у 2017 році, а вже за два роки представив власний сингл «Вночі» на сцені талант-шоу «Х-Фактор».

Подробиці про конкурсну пісню гурту та їх творчість читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Що відомо про фаворитів конкурсу – гурт Ziferblat».

Krylata

Анастасія Завадська родом з міста Нетішин Хмельницької області. З чотирьох років дівчина почала займатися музикою, а вже у 2015 році, у віці 10 років, взяла участь у пісенному шоу «Голос країни. Діти». Співачка вдруге брала участь у Нацвідборі на Євробачення.

Детальніше про музичний шлях співачки читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Krylata: співачка з Хмельниччини виступає на великій сцені з 10 років».

Molodi

Колектив був створений у 2022 році, а його засновниками стали Кирило Роговий та Іван Степаніщев – музиканти з тимчасово окупованого Маріуполя. Гурт співав на Нацвідборі ліричну композицію My Sea – емоційну пісню про тугу за домом, силу, що народжується через випробування, та віру, яка допомагає долати труднощі.

Подробиці про їхній творчий шлях, становлення гурту читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Попгурт Molodi: шлях електриків з Маріуполя на велику сцену».

Fiїnka

Ірина Вихованець родом з Івано-Франківської області й не лише співає, а й займається акторством, блогерством та веде власний YouTube-канал. Її співочий шлях розпочався у 2019 році з пісні «Груба», кліп до якої показує колоритне сільське життя Карпат. Цікаво, що під час зйомок співачка була вагітною – саме цей період став поштовхом для запису першого треку.

Детальніше про особливості стилю та вплив фольклору на музику співачки читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Fiїnka: гуцульська автентика та звинувачення у плагіаті».

Влад Шериф

Влад Шериф народився у Харкові у 1998 році. Співак уже мав досвід участі у Нацвідборі, хоча й у ролі беквокаліста Jerry Heil та Alyona Alyona на Нацвідборі-2024. Зокрема, знімав кліпи для Anka, зокрема на її конкурсну пісню «Палала» для Нацвідбору-2023.

Подробиці про життя та творчість співака читайте у матеріалі «Главкома» «Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Влад Шериф: з беквокалу Jerry Heil і Alyona Alyona до сольного виступу».

Як повідомлялося, Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025, який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі.

Нагадаємо, що 69-й пісенний конкурс Євробачення-2025, що відбудеться у місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.