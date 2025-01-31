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«Кого торкалися без дозволу?». Секс-скандал за участю відомого режисера отримав продовження (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Молодому театрі відбулися збори працівників щодо скандалу навколо Андрія Білоуса
фото: скріншот з відео

Трупа Молодого театру, яким керує Андрій Білоус, звинувачений у харасменті щодо студенток, провела збори

У Молодому театрі відбулися збори працівників, на яких обговорювали звинувачення художнього керівника Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях, які були поширені на каналі «Ґвалтівник Білоуса» у You Tube. Зокрема, акторам було поставлено питання, чи мали вони негативний досвід із режисером. Відповідне відео з'явилося у мережі.

«Кого принижували, кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками, чи ставили питання про інтимне життя? Кому не давали роль, бо ви відмовили, хто отримав роль, бо не відмовив? Кого шантажували, на кого тиснули, кого змушували надсилати оголені фото, або кому надсилали їх без згоди? Кого змушували до сексу, хто був свідком, або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег? Будь ласка, підведіться», – сказала акторка Вікторія Ромашко.

Ті працівники театру, що віднесли себе до цього списку, наприкінці відео встали.

Зокрема, зірка «Кабаре» Ілля Чопоров, акторка Вікторія Ромашко в Instagram оприлюднили пост під назвою «Молоді. Більше не мовчимо». Там йдеться, що сьогодні частина працівників Молодого театру подала колективну заяву до КМДА з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування.

«Час змінився, але деякі люди, на жаль, ні. Більша частина з нас знає правду і зробить все, щоб справедливе розслідування поставило крапку в цій жахливій історії», – наголосив Ілля Чопоров.

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Допис, поширений Ілля Чопоров (@i.choporov)

До того ж відомо акторка театру, кіно та дубляжу Олена Узлюк висловила підтримку своїм колегам, які «змогли говорити про дуже важкі для них питання». Про це вона написала у Facebook.

«Кого торкалися без дозволу?». Секс-скандал за участю відомого режисера отримав продовження (відео) фото 1
скріншот

Також на цей скандал відреагувала відома українська акторка Ірма Вітовська. Відповідний пост вона написала у Facebook.

«Мене питають про ваше (колись наше спільне) мовчання… По інерції ще питають… Не можу і не маю права вже говорити від театру, бо не є його частиною, як і багато акторів/ акторок, що пішли чи їх «пішли» за останні роки, коли театр змінив свою естетичну та художню мову.. Я пішла спокійно, у мене не було з цього приводу ніяких ні конфліктів, ні питань. Якщо всіх влаштовувала нова сценічна реальність, то може так воно і має право бути.. Війна прискорила мій вихід і причину на нього», – зауважила акторка.

«Кого торкалися без дозволу?». Секс-скандал за участю відомого режисера отримав продовження (відео) фото 2
скріншот

Ірма Вітовська додала, що мовчання і тримання за робоче місце в конфлікті з сумлінням є бідою та ницістю, це співучасть.

«Бо не було сміливості сказати, що насправді смак і візія театру – інакша. Існування актора на сцені і його шлях до цього існування – інакший.. А головне, що це так само сприймалось в атмосфері колективу.. Але мовчання сьогодні, це ж не про естетичні вже розбіжності, колеги! Це ж поламані дитячі долі.. Тому що мовчання і тримання за робоче місце в конфлікті з сумлінням – це біда і власна ницість. Це співучасть. У багатьох є доньки.. є діти.. Я зараз теж спостерігаю лише, бо не є акторкою театру (колись рідного мені), але моя підтримка тим сміливим людям, що мають гідність та совість не мовчати! Не бачу приводу, не вірити свідченням та уникати мовчанням своє ставлення до цього жаху, що спостерігаємо».

Нагадаємо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

На скандал відреагували, зокрема, випускник університету Валерій Філіпенко та колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова.

Згодом викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

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Теги: театр скандал Ірма Вітовська актор акторка

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