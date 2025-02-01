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Квитки на Євробачення розкупили за лічені хвилини: яка їхня вартість

Ірина Бура
glavcom.ua
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Квитки на Євробачення розкупили за лічені хвилини: яка їхня вартість
Придбати квиток мали змогу лише попередньо зареєстровані користувачі
фото з відкритих джерел

Цьогоріч Євробачення відбудеться у Швейцарії в місті Базель

29 січня першу частину квитків (42 тис.) на пісенний конкурс Євробачення-2025 розкупили за сім хвилин у прямому етері. Квитки на кілька репетицій розійшлися за 20 хвилин. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

Придбати квиток мали змогу лише попередньо зареєстровані користувачі – до чотирьох квитків на конкурс. На цьому продажі не завершилися – надалі будуть доступні ще партії, загальна кількість квитків коливається від 50 до 60 тис.

Вартість одного – від $44 до $285. Найдорожчі квитки на стоячі місця безпосередньо на сцені.

Пізніше буде створено онлайн-платформу, де люди, які не зможуть бути присутніми, зможуть перепродувати квитки.

Євробачення-2025 проведуть у швейцарському місті Базель. Півфінали відбудуться 13 і 15 травня на арені St. Jakobshalle, а гранд-фінал – 17 травня.

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Гурт Ziferblat виступатиме під номером дев'ять.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі. Водночас фінал національного відбору на Євробачення-2025 вестимуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

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Теги: Швейцарія квиток культура жеребкування конкурс Євробачення

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