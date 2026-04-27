Російські БпЛА атакували Сумщину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Внаслідок російських ударів є пошкодження в житловому секторі

Пізно ввечері 26 квітня Сумська область опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. Попри роботу сил ППО та збиття частини цілей, зафіксовані влучання у кількох громадах регіону. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

У Роменській громаді удари прийшлися по об’єктах транспортної інфраструктури, також постраждала навколишня забудова та житловий сектор. Завдяки тому, що мешканці перебували в укриттях, обійшлося без жертв. Допомога медиків знадобилася лише 55-річній жінці через гостру реакцію на стрес. Крім того, через обстріли частина жителів залишилася без електропостачання – ремонтні бригади очікують дозволу на початок робіт.

У Сумській громаді внаслідок нальоту БпЛА пошкоджено критичну інфраструктуру та приватні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань на місцях влучань.

Нагадаємо, окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста. Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.

Як повідомлялось, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

У медіа з'явилися заяви про «загрозу напівоточення Сум з півночі та сході». Угруповання об'єднаних сил, яке відповідає за оборону південної частини Сумщини, прокоментувало відповідну інформацію.