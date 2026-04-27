Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські БпЛА атакували Сумщину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Внаслідок російських ударів є пошкодження в житловому секторі

Пізно ввечері 26 квітня Сумська область опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. Попри роботу сил ППО та збиття частини цілей, зафіксовані влучання у кількох громадах регіону. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком».

У Роменській громаді удари прийшлися по об’єктах транспортної інфраструктури, також постраждала навколишня забудова та житловий сектор. Завдяки тому, що мешканці перебували в укриттях, обійшлося без жертв. Допомога медиків знадобилася лише 55-річній жінці через гостру реакцію на стрес. Крім того, через обстріли частина жителів залишилася без електропостачання – ремонтні бригади очікують дозволу на початок робіт.

У Сумській громаді внаслідок нальоту БпЛА пошкоджено критичну інфраструктуру та приватні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань на місцях влучань.

Нагадаємо, окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста.  Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.

Як повідомлялось, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

У медіа з'явилися заяви про «загрозу напівоточення Сум з півночі та сході». Угруповання об'єднаних сил, яке відповідає за оборону південної частини Сумщини, прокоментувало відповідну інформацію.

Теги: Сумщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий удар припав по багатоповерховому житловому будинку
Атака на Дніпро: кількість загиблих та поранених зросла
23 квiтня, 08:09
Через влучання пошкоджено житлові будинки, автомобілі та медичний заклад
Обстріл Сум: кількість постраждалих зросла
21 квiтня, 07:11
Наслідки удару по Чернігову, 19 квітня 2026 р.
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
19 квiтня, 08:29
За словами рятувальників, ніхто не постраждав
Окупанти атакували Чернігів: спалахнула масштабна пожежа
17 квiтня, 18:11
Уламок ракети впав під багатоповерхівкою у Києві (відео)
Уламок ракети впав під багатоповерхівкою у Києві (відео)
16 квiтня, 09:43
Дрони атакували Харків
Росіяни атакували Харків: є поранені, виникли пожежі
16 квiтня, 00:59
Окупанти атакували Чернігів
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігові
29 березня, 23:47
20-річна Даша закрила собою меншу сестричку та цим врятувала її, однак за життя дитини наразі боряться лікарні
Сумщина: 20-річна дівчина загинула, закривши собою меншу сестру
28 березня, 22:42
Ворог пошкодив технологічне обладнання підприємства
Росія атакувала підприємство на Полтавщині: без газу залишились тисячі людей
27 березня, 09:32

Події в Україні

Запорізька АЕС пережила 15-й блекаут з початку окупації
Російські БпЛА атакували Сумщину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки
Лінія фронту станом на 26 квітня 2026. Зведення Генштабу
Ігнат пояснив, чому країни-сусіди не збивають російські дрони над Україною
Залужний описав, як він бачить перемогу України у війні
«Київ кишів КДБшниками». Чорнобилець згадує, які після аварії на ЧАЕС, радянська влада посилила контроль за суспільством
Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
25 квiтня, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
25 квiтня, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua