Атака на хімзавод РФ, Трамп готує нові удари по Ірану: головне за ніч 16 травня

Вікторія Літвінова
Колаж: glavcom.ua
Дайджест новин, що сталися у ніч на 16 травня 2026 року

Провал переговорів з Іраном змусив Трампа готувати нові військові удари, тоді як пекінський саміт завершився несподіваним результатом: Сі Цзіньпін прийняв запрошення і восени відвідає Вашингтон. Паралельно безпілотники атакували хімічну промисловість Росії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 16 травня. 

Трамп: нові удари по Ірану і запрошення для Сі

За даними NYT, через провал переговорів з Іраном Трамп готує нові військові удари. Окремо президент анонсував продовження військової кампанії проти Тегерана. На тлі цього – результат пекінського саміту: Сі Цзіньпін прийняв запрошення Трампа і восени відвідає США. Перший день зустрічі у Пекіні виявив різну логіку сторін: Трамп говорив про «фантастичне майбутнє», тоді як Сі з перших хвилин поставив умову щодо Тайваню. 

Атаки на хімпромисловість Росії

Безпілотники вдарили по хімічному заводу, що виробляє сировину для вибухівки. Невинномиський Азот у Ставропольському краї – одне з найбільших хімічних підприємств Росії. 

Росія не випускає цивільних з Олешок

Росія заблокувала виїзд цивільних з окупованих Олешок, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Місто фактично відрізане – мешканці не можуть залишити зону окупації. 

Генсек ООН – про удар по гуманітарному конвою в Херсоні

Генеральний секретар ООН відреагував на удар російських військ по гуманітарному конвою в Херсонській області. За його словами, обстріл колони з допомогою є злочином, який не може залишитися без відповіді.

Путін – паспорти РФ для жителів Придністров'я

Путін підписав указ, що спрощує отримання громадянства Росії для жителів Придністров'я – черговий крок у багаторічній практиці роздачі російських паспортів на окупованих і невизнаних територіях. 

Грузія готова до нормалізації відносин з Україною

Тбілісі заявив про готовність відновити повноцінні відносини з Україною – після тривалого охолодження між двома країнами, що почалося після приходу до влади партії «Грузинська мрія». 

Інші важливі новини:

Дрони вдарили по півдню Одещини: пошкоджено будинки та порт, є постраждалі
Втрати ворога станом на 16 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
