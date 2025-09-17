Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції

Білошицький наголосив, що інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не прийняті

Інформація, яку поширюють у мережі щодо підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає «Главком».

«У мережі шириться неправдива інформація про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР: керування без посвідчення, перевищення швидкості, водіння в стані сп’яніння чи проїзд на червоне світло. Насправді жодних змін у розмірах штрафів не відбулося», – йдеться у повідомленні.

Білошицький наголосив, що інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не прийняті, проте можуть бути прийняті у майбутньому. «Розміри штрафів залишаються такими самими, як визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Будьте уважні й перевіряйте інформацію лише в надійних джерелах!», – додав він.

Нагадаємо, 11 квітня прилади TruCAM зʼявилися ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць України. Зазначається, що ділянки було обрано з урахуванням стану аварійності, зокрема на аварійно-небезпечних місцях та частих ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023.