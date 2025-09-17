Головна Техно Авто
search button user button menu button

Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції
Розміри штрафів залишаються такими самими
фото: Уніан

Білошицький наголосив, що інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не прийняті

Інформація, яку поширюють у мережі щодо підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає «Главком».

«У мережі шириться неправдива інформація про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР: керування без посвідчення, перевищення швидкості, водіння в стані сп’яніння чи проїзд на червоне світло. Насправді жодних змін у розмірах штрафів не відбулося», – йдеться у повідомленні.

Білошицький наголосив, що інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не прийняті, проте можуть бути прийняті у майбутньому. «Розміри штрафів залишаються такими самими, як визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Будьте уважні й перевіряйте інформацію лише в надійних джерелах!», – додав він.

Нагадаємо, 11 квітня прилади TruCAM зʼявилися ще на 25 нових ділянках доріг та вулиць України. Зазначається, що ділянки було обрано з урахуванням стану аварійності, зокрема на аварійно-небезпечних місцях та частих ДТП, спричинених перевищенням швидкості. 

Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Це менше, ніж торік, але все ще на третину більше, ніж у 2023.

Читайте також:

Теги: водій ПДР штраф Олексій Білошицький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реалізаторку патріотичної символіки виявили під час моніторингу соцмереж
Львів'янка торгувала біля вокзалу синьо-жовтими стрічками: яке покарання отримала
18 серпня, 11:55
Верховний cуд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва
Скандал на набережній біля ЖК River Stone. Поліція зупинила будівництво нового паркану
22 серпня, 18:49
За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн грн
Закупівля реагентів для питної води. Нацполіція викрила схему розкрадання у «Київводоканалі»
1 вересня, 13:04
Новий закон має на меті посилити дисципліну як у судових процесах, так і під час парламентських процедур
Новий закон: урядовців штрафуватимуть за неявку на засідання Ради
3 вересня, 15:04
Сервіс сплати штрафу у «Резерв+» є добровільним
Штрафи, облік та порушення: Міноборони збільшило функціонал у «Резерв+»
4 вересня, 16:59
Керівники служб таксі мають ретельно перевіряти водіїв на знання державної мови – мовний омбудсмен
Таксистам загрожують штрафи до 5 тис. грн за російську мову: заява мовної омбудсменки
5 вересня, 10:57
«Помаранчеві конверти» – місця для паркування, призначені виключно для місцевих жителів
Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування
5 вересня, 09:53
Банк належить компанії «Восток Капітал», акціонерами якої є власник Fozzy Group
Нацбанк оштрафував фінустанову власника «Сільпо» на 16 млн грн
5 вересня, 20:42
За скоєне фігуранту загрожує покарання – позбавлення волі на строк волі від трьох до восьми років
Батько змусив доньку укласти фіктивний шлюб, щоб «клієнт» отримав відстрочку
Вчора, 10:31

Авто

Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції
Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції
Яким має бути автомобіль майбутнього? Європейська комісія дала чітку задачу виробникам
Яким має бути автомобіль майбутнього? Європейська комісія дала чітку задачу виробникам
Капсула часу за $300 тис.: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані
Капсула часу за $300 тис.: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані
Уряд спростив процедуру отримання водійських прав
Уряд спростив процедуру отримання водійських прав
Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року
Попит на електромобілі зростає: найпопулярніші моделі серпня 2025 року
Світові продажі електромобілів у липні встановили рекорд
Світові продажі електромобілів у липні встановили рекорд

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua